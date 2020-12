Bargeshagen: Jugendfeuerwehr bastelt Weihnachtskarten

Bargeshagen

„Das ist eine tolle Sache“, findet Kinderfeuerwehrwartin Lisa Ränsch von der Freiwilligen Feuerwehr Admannshagen-Bargeshagen und schaut auf die vielen selbstgebastelten Karten. Gemeindewehrführer Torsten Reske hatte die Idee dazu: „Dieses Jahr dürfen wir ja keine Weihnachtsfeier oder so etwas machen. Da habe ich mir gedacht, es wäre doch schön, wenn wir stattdessen wenigstens etwas Besonderes wie selbstgebastelte Weihnachtskarten hätten.“ Als „Künstler“ boten sich die Kinder und Jugendlichen der Nachwuchsfeuerwehren an, die seit dem erneuten Lockdown ab Anfang November sonst nichts mehr für die Feuerwehr machen dürfen.

„Die vermissen das richtig“, sieht Ränsch auch bei ihrer Tochter Nele. Die Neunjährige hat vier glitzernde selbstgebastelte Karten beigesteuert, mit einem kleinen bisschen Beratung und Unterstützung von der Oma, wie sie verrät. Auch viele andere haben sich zuhause hingesetzt und für die Feuerwehr gebastelt – zusammen basteln ging ja leider nicht, wegen der Corona-Bestimmungen. Die fertigen kleinen Kunstwerke wurden dann bei der Feuerwehr in den Briefkasten gesteckt und liegen nun als bunte, glitzernde Sammlung auf einem Tisch dort aus.

Karten aus Stoff und Papier

Es ist eine richtig schöne Vielfalt, die man beim Durchschauen der ganz verschiedenen, individuellen Karten bewundern kann, mit und ohne Glitzer. Die Kinder waren kreativ und haben mit unterschiedlichen Materialien gearbeitet: Stoff, Papier und sogar Verblüffendes wie Spitzer-Abfall. Es gibt Tannenbäume, Rentiere, Schneemänner – und auch Feuerwehrmänner kommen passenderweise auf manchen Karten vor.

Originelle Karte mit Spitzer-Abfall. Quelle: Henrietta Hartl

Die meisten Bastelstücke sind leere Weihnachtskarten, die dann beschrieben werden können. Aber manche vom Feuerwehrnachwuchs haben auch die Gelegenheit genutzt und ihre Karte selber schon geschrieben, an die Feuerwehr. Sie wollen damit ihre Dankbarkeit ausdrücken.

Danke an die Feuerwehr

Auch Ben Sallinger wollte sich bei den „großen Feuerwehrleuten“ bedanken. Daher hat der Neunjährige nicht nur drei schöne Weihnachtskarten gebastelt, sondern den großen Kollegen auch ein Feuerwehrauto selber gemalt, mit dem Satz darunter: „Danke, dass ihr immer da seid!“

Noch immer sind junge Feuerwehrfans eifrig am Basteln. So rund 80 Karten braucht die Feuerwehr, schätzt Ränsch, knapp sechzig sind schon fertig. Die werden dann vom Vorstand geschrieben und verschickt. So dürfen sich jetzt viele Menschen auf eine richtig schöne, persönliche Weihnachtspost von der Freiwilligen Feuerwehr Admannshagen-Bargeshagen freuen.

Von Henrietta Hartl