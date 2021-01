Die Kindertagesstätten in der Region um Bad Doberan sind unterschiedlich gut besucht. Nicht alle Kinder können zu Hause bleiben. Die Corona-Verordnungen des Landes bedeuten auch Mehrbelastungen für die Erzieher. Die fühlen sich im Stich gelassen.

Covid-19 - „Stehen an vorderster Front“: Bargeshäger Kita-Leiterin fordert mehr Achtung

