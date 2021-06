Bargeshagen

Mila (6) kann es gar nicht erwarten, auf die Hüpfburg zu dürfen. Die steht seit dem Vormittag auf dem Spielplatz der Kita „Storchennest“ in Bargeshagen. Denn hier wird heute Kinderfest gefeiert. Zu Gast ist der Erlebnis-Bauernhof Golchener Hof aus Brüel. Für Tobias (6) ist die Hüpfburg nicht so interessant. „Ich freue mich am meisten auf die Hasen.“ Denn Markus Müller, Mitglied der Inhaber-Familie des Golchener-Hofes, hat auch Tiere mit nach Bargeshagen gebracht. Mit seinen Freunden Emil und Anton – und begleitet von einer Erzieherin – läuft Tobias barfuß zur Wiese neben der Kulturscheune.

Etwas abseits vom Trubel auf dem Kita-Hof steht hier ein Gehege mit Kaninchen und Meerschweinchen. Außerdem können die Kinder auf einem Pferd oder einem Pony reiten. Geduldig sitzen die Kinder im Gras und warten, bis sie dran sind. Es dauert zum Glück nicht allzu lange, bis sie den kleinen rosa Helm aufsetzen und auf den Rücken des Tiers klettern dürfen – das zum Teil doppelt so groß ist wie sie selbst.

Fast 200 Kitas wollten den Bauernhof-Besuch gewinnen

„Wir versuchen, das ein wenig zu steuern, damit nicht 30 Kinder anstehen müssen“, sagt Constance Reinhold. Sie freut sich über den unbeschwerten Tag und das tolle Wetter. „Dass wir alle zusammen feiern, das ist wirklich eine Premiere“, sagt Constance Reinhold. Die Bargeshagener Kita hatte den Bauernhof-Erlebnistag bei einem Abstimmungs-Wettbewerb gewonnen, den der Golchener Hof ins Leben gerufen hatte. „Wir wollten in der toten Zeit für ein Schmunzeln bei Eltern und Kindern sorgen“, sagt Markus Müller, der auf dem Spielplatz in der Sonne zwischen den Kindern steht und selbst ein Lächeln im Gesicht hat.

Anton (v.l.), Emil und Tobias zog es zu den Kaninchen. Quelle: Cora Meyer

Insgesamt 177 Kitas hatten sich beteiligt. „Sie kamen auch aus Brandenburg und Berlin, eine sogar aus dem Harz“, sagt er. „Damit hätten wir nicht gerechnet.“ Per Whatsapp seien dann über 7000 Stimmen eingegangen. Mit 500 Stimmen belegte die Kita in Bargeshagen den zweiten Platz, Erster wurde eine Kita in Sanitz. Wegen der großen Resonanz habe man spontan entschieden, den Erlebnistag für die beiden Gewinnerkitas auszurichten und auch den Kitas auf Platz drei bis fünf für einen Tag eine Hüpfburg zur Verfügung zu stellen. Gern hätte Markus Müller die teilnehmenden Kitas auch zu einem großen Fest auf den Hof eingeladen. Dazu gehört neben einem Hotel ebenfalls eine Kita. In diesem Jahr war das noch nicht möglich. „Das wollen wir dann im nächsten Jahr machen“, sagt er.

Ein Clown und viele Tiere

Eine Runde um die Wiese dürfen die Kinder auf dem Pferd drehen, das eine Mitarbeiterin am Zügel führt – begleitet von einer Erzieherin, die aufpasst, dass niemand runterfällt. Die Augen der kleinen Reiter strahlen, als sie wieder vom Rücken des Tiers heruntergehoben werden.

Zurück auf dem Spielplatz der Kita „Storchennest“, laufen Kinderlieder über die Musikanlage. Die Kinder toben über das Erdtrampolin, schaukeln oder klettern. Und die Hüpfburg ist noch immer voll belegt. Jetzt sind die „Hummeln“ an der Reihe. Zuerst dürfen die Kinder getrennt nach Gruppen auf die Burg, damit jeder in Ruhe die Chance dazu hat, erklärt Constance Reinhold. „Später wird sich das aufweichen.“ Nebenan hat Clown Bandi begonnen, Luftballonskulpturen zu formen. Sofort bildet sich eine Traube Kinder um den bunt verkleideten Mann. Viele wünschen sich ein Schwert, aber auch Tiere sind beliebt. „Ich habe einen Hund bekommen“, sagt Mila begeistert und ihre Augen strahlen, als sie ein rotes Ballontier hochhält.

Eltern und Kinder froh über mehr Normalität

„Es ist unglaublich, wie dankbar Eltern und Kinder solche Angebote aufnehmen“, sagt Constance Reinhold. Bereits zum Kindertag hatten die 127 Kinder im „Storchennest“ auf dem Hof gemeinsam gegrillt. Auch für die Eltern war der 1. Juni eine Premiere: Sie durften die Kita nach Monaten erstmals wieder betreten – natürlich nach wie vor mit Mundschutz. „Das war wirklich ein bewegender Moment“, sagt Constance Reinhold.

Mit sinkenden Inzidenzen kehrt nun langsam die Normalität in den Kita-Alltag zurück. „Das offene Konzept war schon lange wieder freigegeben“, sagt Constance Reinhold. Und jetzt dürfen auch wieder Feste sein. Das nächste ist das Zuckertütenfest für die Erstklässler. Es wird ein Grillfest gemeinsam mit den Eltern. Und auch Mila und Tobias feiern dann wieder mit. Er hat sogar schon eine Schultüte, sagt er. Mit einem Traktor drauf. „Ich bin ein Bauernhof-Fan“, sagt der Sechsjährige.

Von Cora Meyer