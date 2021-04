Bargeshagen: So macht sich die Kulturscheune fit für den Neustart

Bargeshagen

Auch, wenn man es sich in Zeiten von Lockdowns und Kontaktbeschränkungen kaum vorstellen kann – aber in die Kulturscheune in Bargeshagen soll über kurz oder lang tatsächlich wieder Kultur einziehen. „Es wird ja weitergehen“, sagt auch Hans-Peter Stuhr, Gemeindevertreter und Vorsitzender des Sozialausschusses. „Dafür wollen wir gerüstet sein.“ Denn vor allem in Bezug auf die technische Ausstattung gab es im Veranstaltungshaus noch Nachholbedarf. „Vom Landkreis Rostock gab es schon vor einiger Zeit die Auflage, in die Kulturscheune eine Beschallungsanlage mit einem sogenannten Limiter einzubauen“, erklärt Stuhr. „Damit wird der Ausgangspegel des Audiosignals auf einen bestimmten Wert herunterregelt – man kann die Anlage also nicht unendlich laut machen.“

„Unser Kulturverein soll die neue Technik in erster Linie nutzen – so sind wir unabhängiger vom Equipment der jeweiligen Künstler.“ Hans-Peter Stuhr, Gemeindevertreter und Vorsitzender Sozialausschuss Quelle: Sabine Hügelland

In erster Linie hat die Gemeinde mit dieser Maßnahme unmittelbar betroffene Anwohner im Blick. Denn immer wieder gibt es von Nachbargrundstücken auch Lärm-Beschwerden. „Das kam tatsächlich öfter vor“, bestätigt Hans-Peter Stuhr. „Jetzt ist ja im Haus bis auf ein paar Sitzungen nicht wirklich viel los – aber vor Corona wurde das eine oder andere Mal sogar die Polizei gerufen.“

Nach Kreis-Anordnung: Fenster müssen geschlossen bleiben

Deshalb hatte der Landkreis bereits vor vier Jahren eine Ordnungsverfügung für die Kulturscheune erlassen – unter anderem müssen demnach die Fenster des Gebäudes bei Veranstaltungen geschlossen bleiben. Auch eine vom Grevesmühlener Planungsbüro Mahnel in Auftrag gegebene schalltechnische Untersuchung, die Anfang dieses Jahres vorgelegt wurde, weist auf die besondere Problematik hin. Neben dem Einbau eines Limiters seien die Veranstalter darüber hinaus in der Pflicht, Besucher und Gäste auf unzulässige Lärmeinwirkungen hinzuweisen – im schlechtesten Fall könnten Lärmbelästigungen als Ordnungswidrigkeit geahndet werden.

Das Schallgutachten war notwendig geworden, weil das Areal rund um die Kulturscheune, die Sportanlagen und die Kita nach einem kürzlich gefassten Beschluss der Gemeindevertretung umfassend umgestaltet werden soll. „Für die vorhandenen Fußballplätze, die Tennisplätze und den Mehrzweckplatz sowie die Wohnbebauung liegen die Genehmigungen vor“, erklärt Planerin Li Patzelt. „Städtebaulich geregelt werden müssen die geplante Erweiterung der Sportanlagen, die Errichtung eines Sportlerheims und die Bestimmungen für den Besucherverkehr.“

Ein wichtiger Punkt auch hier: der Schallschutz. „Mit der Planung muss sichergestellt werden, dass für die angrenzenden Häuser gesunde Wohn- und Lebensverhältnisse gewährleistet sind“, macht Patzelt deutlich. „Gleiches gilt auch innerhalb des Plangebietes.“ So sollen etwa die (lärmintensiveren) Sportanlagen im hinteren Bereich des Geländes gebaut werden, Parkplätze soll es künftig nahe der B 105 geben, damit die Autos nicht über das gesamte Grundstück fahren müssen.

Neue Lichttechnik für Kulturverein

Zunächst soll jedoch die Kulturscheune selbst fit für die Zeit nach dem Lockdown gemacht werden. Deshalb stimmten die Gemeindevertreter jetzt neben dem Einbau der neuen Beschallungsanlage auch der Installation neuer Lichttechnik zu. Gesamtkosten: gut 12 600 Euro. „Dabei haben wir uns mit dem Kulturverein abgestimmt“, sagt Hans-Peter Stuhr. „Der soll diese neue Technik in erster Linie nutzen – so sind wir etwa bei Lesungen oder Theatervorstellungen unabhängiger vom Equipment der jeweiligen Künstler.“

„Wir sammeln seit mehr als einem Jahr für den Wünschewagen – wenn es wieder losgeht, kommt sicher richtig viel Geld zusammen.“ Marco Helwig, Musiker und Organisator „Benefizz for Kidz“ Quelle: Sabine Hügelland

Ein Engagement, das auch Marco Helwig gern zur Kenntnis nimmt. Der Musiker sorgt gemeinsam mit vielen weiteren Mitstreitern seit Jahren für das größte kulturelle Ereignis in Bargeshagen. „Eigentlich sollte unsere Spendengala ,Benefizz for Kids’ vor einigen Tagen wieder in der Kulturscheune über die Bühne gehen“, sagt Helwig traurig. „Aber daran ist im Moment leider überhaupt nicht zu denken.“ Dennoch solle das ehrenamtliche Projekt auf jeden Fall weitergehen: „Es ist nichts Gegenteiliges geplant.“

Und auch der Spendenempfänger bleibe nach wie vor der gleiche: „Wir unterstützen mit unserer nächsten Veranstaltung den Wünschewagen MV“, erklärt Helwig. „Ein tolles Projekt in Trägerschaft des ASB, bei dem die letzten Lebenswünsche schwerstkranker Menschen erfüllt werden.“ Immerhin einen positiven Nebeneffekt habe die erzwungene kulturelle Auszeit: „Wir sammeln seit mehr als einem Jahr für den Wünschewagen – wenn es dann auch auf der Bühne wieder losgeht, kommt sicher richtig viel Geld zusammen.“

Von Lennart Plottke