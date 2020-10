Bargeshagen

„Ein riesiger, sechs Meter hoher Kletter-Parcours für die Kids, neue Hüpfburgen, neue Trampolin-Anlage, auf vielfachen Wunsch ein Ninja-Warrior-Parcours, Donut-Glider, Bumper-Cars und ein moderner Gastro-Bereich – das wird alles richtig gut!“ Beim Rundgang über die Pandino-Großbaustelle in Bargeshagen ist Jonas Holtz die Begeisterung über seine neue Spielwelt deutlich anzumerken.

Und der Investor ist überzeugt davon, dass diese Begeisterung künftig auch auf Kinder und Eltern überspringen wird. „So ein Angebot gibt es hier im Umkreis, in Rostock und auch in ganz MV nicht“, sagt der Unternehmer. „Allein den Kleinkind-Bereich haben wir massiv vergrößert.“

Anzeige

Spot an: Im Eingangs- und Gastrobereich sind aktuell Fußboden- und Fliesenleger beschäftigt. Quelle: Lennart Plottke

Am 14. November will Holtz die beliebte Pandino-Spielwelt nach einer Komplett-Modernisierung wiedereröffnen. Ein ambitioniertes Ziel – denn noch sind auf der insgesamt 3500 Quadratmeter großen Anlage jede Menge Handwerker beschäftigt. Ob Trockenbauer, Fußboden- und Fliesenleger, Maler oder Elektrotechniker: „Die sind richtig unter Feuer“, macht Holtz deutlich und verspricht: „Wir halten den Termin ein!“

Neues Gastronomie-Konzept und bessere Belüftung

Dabei sei bereits in den vergangenen Wochen jede Menge „hinter den Kulissen“ passiert, erklärt der Unternehmer: „Das war vielleicht von außen nicht so sichtbar – aber wir haben hier beispielsweise eine neue Zu- und Abluftanlage inklusive Lüftungsventilatoren eingebaut und so die Luftzirkulation deutlich verbessert.“ In der kommenden Woche werde der Gastronomie-Bereich gestaltet, so Holtz – im neuen Pandino-Konzept ein zentraler Punkt. „Es wird deutlich gesünder und nachhaltiger“, betont Standortleiter Klaus Riedel. „Wir setzen auf frische und in erster Linie regionale Produkte.“

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach.

Dabei werde es bei der Auswahl der Gerichte vor allem kinderfreundlich zugehen, so Riedel: „Pasta-Gerichte, Pizzen, die in einem großen Steinofen gebacken werden – wir haben die frühere Speisekarte komplett auf links gedreht.“ Dazu ökologisch nachhaltig und plastikfrei, sagt Jonas Holtz: „Ich könnte mir in diesem Zusammenhang Ernährungscoachings für Schulklassen oder Kooperationen mit Kindergärten vorstellen.“

Bargeldloses Bezahlen im gesamten Haus

Im Mittelpunkt des Geschehens soll aber weiterhin der Pandino-Bär stehen, stellt Klaus Riedel klar: „Gerade bei Kindergeburtstagen sorgt unser Maskottchen auch künftig für Animationen und gemeinsame Tanzeinlagen.“ Für eine bessere Orientierung und auch aus Hygienegründen gehe es in der Bargeshäger Spielwelt ab sofort komplett bargeldlos zu: „Die Kinder bekommen Bändchen, auf die Eltern zu Beginn einen bestimmten Betrag laden können – so können sie schon im Vorfeld entscheiden, wie viel Geld ihr Kind für spezielle Angebote zur Verfügung hat.“

Steht als Maskottchen auch künftig im Mittelpunkt: der bei Kindern beliebte Pandino-Bär. Quelle: Karsten Wilke

Die Modernisierung der Pandino-Spielwelt ist der dritte Streich von Investor Jonas Holtz am Standort des früheren Sportparks Barge. Im Dezember 2018 hatte der Geschäftsführer der HK Solartec GmbH den gesamten Komplex am Admannshäger Damm gekauft – und seitdem kontinuierlich weiterentwickelt. Im August vergangenen Jahres eröffneten die Basketballer der Rostock Seawolves in Bargeshagen ihren eigenen Trainingsstützpunkt, seit Dezember 2019 rollt in der Bolzarena auf zwei fifa-zertifizierten Indoor-Kunstrasenplätzen der Ball.

Um das Sport- und Freizeitangebot noch weiter auszubauen, plant Holtz darüber hinaus auf dem Gelände den Bau einer großen Beacharena. Und: „Das Fitnessstudio und die Bowlingbahn werden in diesem Jahr nach kompletter Modernisierung ebenfalls noch eröffnet.“

Von Lennart Plottke