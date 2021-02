Bargeshagen

Die Gemeindevertreter in Admannshagen-Bargeshagen haben jetzt zwei wichtige Bebauungspläne auf den Weg gebracht. Auf ihrer Sitzung am Montagabend gaben die Abgeordneten zum einen grünes Licht für eine lange geplante Erweiterung des Gewerbegebietes am Admannshäger Damm. „Die Gemeinde möchte den vorhandenen Standort vergrößern, weil sich nach wie vor Betriebe insbesondere für das produzierende Gewerbe bei uns ansiedeln wollen“, erklärte Heiko Dasenbrook, stellvertretender Bürgermeister und Vorsitzender des Bauausschusses. „Wir haben uns auch im Ausschuss ausführlich mit dem Thema beschäftigt und letztlich einstimmig für den B-Plan votiert.“

Dabei war diese Einstimmigkeit nicht selbstverständlich. Denn Investor Jonas Holtz hatte in den vergangenen Wochen rund um den früheren Sportpark Barge den möglichen Bau von Hotelzimmern und Ferienhäusern ins Gespräch gebracht. In seinem „Joho Park“ wollte Holtz mit der neuen Bolzarena, der runderneuerten Pandino-Kinderspielwelt, Fitnessstudio, Bowlingbahn und einer geplanten Indoor-Beacharena die unterschiedlichsten Sport- und Freizeitaktivitäten unter einem Dach vereinen.

Planungen waren in der finalen Phase

Er könne sich zwar sehr gut vorstellen, dass die Pläne tatsächlich aufgehen, hatte Heiko Dasenbrook erklärt: „Das Problem ist, dass wir nach jahrelangen Beratungen jetzt den Bebauungsplan für die Erweiterung des Gewerbegebietes so gut wie fertig haben – wie soll ich den Leuten erklären, dass das nun schon wieder nicht mehr wahr sein soll.“ Dazu komme ein weiterer wesentlicher Aspekt: „Wir haben an diesem Standort mehrere Anläufe genommen – als schwierig und nicht lösbar haben sich immer wieder Verkehrsfragen und vor allem die Nähe zur EMV herausgestellt.“

Mit seiner JH Holding GmbH & Co. KG habe er alles versucht, den Standort zu entwickeln, machte Holtz deutlich: „Wir hatten sogar die Freigabe vom Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt – aber letztlich hat uns der Bauausschuss abgesagt.“ Die Gemeinde müsse sich grundsätzlich die Frage stellen, ob sie in diesem Bereich mehr Gewerbeflächen schaffen oder die Freizeitstruktur rund um die frühere Barge stärken wolle, sagte auch Planer Ronald Mahnel: „Mit Blick auf das Gewerbe wären wir so weit – wir könnten den entsprechenden Bebauungsplan jetzt fertig machen.“

Ferienwohnungen im Gewerbegebiet unzulässig

Dazu käme ein weiterer Aspekt, erklärte Planerin Li Patzelt: „Der Betrieb eines Beherbergungsgewerbes wäre hier grundsätzlich zulässig – aber vor allem auch mit Blick auf die benachbarten Firmen und den Lärmschutz wäre das schwierig umzusetzen.“ Mit einem Hotelstandort in einem Gewerbegebiet könne sich die Gemeinde „eine ganze Menge verbauen“, stellte Patzelt klar. Eindeutig sei die Rechtslage hingegen bei Aparthotels oder „versteckten Ferienwohnungen“: „Die sind in einem Gewerbegebiet schlichtweg nicht zulässig.“

Auch deshalb habe man von diesen Plänen erst einmal Abstand genommen, sagte Heiko Dasenbrook: „Im übernächsten Schritt kann das vielleicht noch einmal aktuell werden – im Moment ist ein Hotelbau hier kein Thema.“

Mehr Sportanlagen, neues Sportlerheim

Neben dem Bebauungsplan „Gewerbegebiet Nord“ haben die Gemeindevertreter auf ihrer Sitzung auch mögliche Umgestaltungen auf dem Areal rund um die Kulturscheune, die Sportanlagen und die Kita auf den Weg gebracht. „Für die vorhandenen Fußballplätze, die Tennisplätze und den Mehrzweckplatz sowie die Wohnbebauung liegen die Genehmigungen vor“, sagte Planerin Li Patzelt. „Städtebaulich geregelt werden müssen die geplante Erweiterung der Sportanlagen, die Errichtung eines Sportlerheims und die Bestimmungen für den Besucherverkehr.“

Rund um die Kulturscheune wird das Gebiet unter anderem um weitere Sportanlagen und ein neues Sportlerheim ergänzt. Quelle: Lennart Plottke

Ein wichtiger Punkt: der Schallschutz. „Mit der Planung muss sichergestellt werden, dass für die angrenzenden Häuser gesunde Wohn- und Lebensverhältnisse gewährleistet sind“, machte Patzelt deutlich. „Gleiches gilt auch innerhalb des Plangebietes.“ So sollen etwa die (lärmintensiveren) Sportanlagen im hinteren Bereich des Geländes gebaut werden, Parkplätze soll es künftig nahe der B 105 geben, damit die Autos nicht über das gesamte Grundstück fahren müssen.

Letztlich stimmten die Gemeindevertreter auch diesem Vorhaben mit großer Mehrheit zu. Beide Bebauungspläne liegen jetzt für die Dauer von sechs Wochen öffentlich aus und sind unter anderem auf der Homepage des Amtes Bad Doberan-Land einsehbar.

Infos: www.amt-doberan-land.de

