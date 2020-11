Bartenhagen

Als die OSTSEE-ZEITUNG vor zwei Jahren „ Dorfgeschichten“ schrieb, war sie auch bei Gabriele Kalweit zu Gast. Damals hatte die, nach fast 30 Jahren im Amt als Bürgermeisterin von Bartenshagen-Parkentin aufgehört. „Ich dachte, dass ich nun in ein tiefes Loch fallen würde“, gesteht die 70-Jährige heute. Doch das Gegenteil sei zum Glück der Fall gewesen: „Langeweile kommt nicht auf. Der Kalender ist voller Termine. Ich muss aufpassen, keinen zu vergessen“, sagt sie lächelnd.

Einen besonderen Platz nehmen die allwöchentlichen Mittwochstreffen mit ihren Tennis-Mädels ein. Seit Jahren versammeln sich die acht Damen dabei auch gerne in der geräumigen und gemütlichen Kalweitschen Küche. Das Oktett hatte ursprünglich durch die gemeinsame Leidenschaft für den Tennissport zueinander gefunden. „Da ich leidenschaftlich gerne koche, lade ich die Mädels gerne zu mir zum Essen ein“, sagt Gabriele Kalweit.

Beim Essen plaudern die Acht dann über das Dorfleben, über Hobbys, Ausflüge oder über Kinder und Enkelkinder. Gabriele Kalweit kann gerade zu Letzterem einiges beitragen. Denn über ihre vier quirligen Enkel gibt es immer einiges zu erzählen.

Ausflüge in die Natur

Zu ihren Leidenschaften zählt die Ex-Bürgermeisterin auch das Restaurieren alter Möbel. Einen Tisch, im Antikhandel gekauft, brachte sie erst jüngst wieder auf Vordermann. Das Schmuckstück erhielt einen Ehrenplatz in ihrem Haus.

Freude hat Kalweit ebenso am Reisen. Ihre Liebe gehört dabei Skandinavien. Erst im September zog es sie für 14 Tage auf die dänische Ostseeinsel Bornholm: „Es ist für mich so, als tauchte ich dort in andere Welt ein. Die Dänen sind sehr entspannt, nehmen das Leben nicht so schwer – davon können wir lernen!“ Aber auch wenn sie nicht auf große Tour geht, sieht sie zu, dass sie möglichst oft hinaus in die Natur kommt. „Wir haben eine so schöne Landschaft bei uns. Sie verlockt mich immer wieder, mich auf mein E-Bike zu setzen und zum Beispiel an die See oder in die Kühlung zu radeln“, sagt Gabriele Kalweit.

Kurzurlaube ziehen die gebürtige Zinnowitzerin auf die Insel Usedom, bevorzugt in den reizvollen Lieper Winkel: „Ich bin gerne in meiner alten Heimat, dort, wo ich aufgewachsen bin.“ Ihre Eltern, bis 1953 Hotelbesitzer, wurden im Februar jenes Jahres während der berüchtigten Aktion Rose enteignet. Erst nach Ende der DDR wurde dieses Unrecht wieder gutgemacht und das Hotel an seine rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben. Da war Gabriele Kalweit allerdings längst in Bartenshagen heimisch.

Kein Rückzug aus der Kommunalpolitik

Bereits ab November 1989 stellvertretende Bürgermeisterin, setzte sie sich ab 1990 als Bürgermeisterin für die Belange der Gemeinde Parkentin ein. Deren Einwohner achten sie als kompetent, konsequent und durchsetzungsfähig.

Fast drei Jahrzehnte blieb die Geschätzte im Amt und schrieb damit ein besonderes Kapitel der Gemeindegeschichte. In ihrer Amtszeit entstanden unter anderem eine neue Turnhalle, eine Kita und vier neue Wohngebiete. „Besonders stolz bin ich darauf, dass es uns nach 20 Jahren Kampf gelang, Parkentin auch per Radweg an die B 105 heranzuführen“, betont sie.

Bei den Kommunalwahlen 2019 stellte sich Gabriele Kalweit erfolgreich der Wahl als Gemeindevertreterin. Als Bürgermeisterin stand sie allerdings nicht mehr zur Verfügung. Als Mitglied des Bauausschusses redet sie jedoch weiterhin ein gewichtiges Wort mit, wenn es um die Kommunalpolitik geht. Was die Zukunft der Gemeinde betrifft, so gibt es in Corona-Zeiten viele Fragezeichen. Wird es den neuen Fußballplatz geben? Kann das Gewerbegebiet beim Abrissservice erweitert werden? „Was ist künftig noch möglich?“ – eine Frage, die Gabriele Kalweit tief bewegt. Ein Zeichen dafür, dass sie sich noch längst nicht aufs Altenteil zurückziehen will.

Von Werner Geske