Bartenshagen: Fast jeder Autofahrer fährt zu schnell

Parkentin

Tempo-Überschreitungen in Bartenshagen: Die Geschwindigkeitsmessungen des Landkreises Rostock im Ortsteil der Gemeinde Bartenshagen-Parkentin haben ergeben, dass fast alle Autofahrer sich nicht an die vorgegebene Geschwindigkeit von 50 Kilometer die Stunde halten. Darüber informierte Bürgermeister Tobias Priem auf der Gemeindevertretersitzung am Montagabend.

Die Messungen hätten Anfang Mai an der Straße Am Stegebach stattgefunden. „Im Durchschnitt halten sich 96,1 Prozent der Verkehrsteilnehmer nicht an die Geschwindigkeit“, so Priem. Die durchschnittliche Geschwindigkeit liege bei 64 km/h. Mehrere Autofahrer seien tagsüber mit mehr als 100 km/h gemessen worden, die höchste Geschwindigkeit habe bei 126 km/h gelegen.

Blitzer würde Problem nur punktuell lösen

Bartenshagen ist ein Reihendorf, das nur auf einer Straßenseite bebaut ist. Die Straße Am Stegebach, die durch den Ort führt und nur wenig Kurven hat, verbindet die Bundesstraße 105 mit Parkentin. Die Daten der Messung sind laut Tobias Priem der Polizei übermittelt worden. Mit Lutz Freier vom Amt für Straßenbau und Verkehr im Landkreis Rostock habe er besprochen, was als Reaktion auf das erhöhte Tempo in Bartenshagen möglich sei. „Eine Blitzersäule dürfte nur punktuell eine Entlastung bringen“, sagt Priem.

Was helfe, seien digitale Anzeigetafeln, die die gefahrene Geschwindigkeit angeben. Das habe in anderen Gemeinden bereits geholfen, schildert der Bürgermeister das Ergebnis des Telefonats. „Ich wäre dafür, dass wir Geld in eine mobile Tempo-Tafel investieren.“

Geschwindigkeitsanzeigen stehen beispielsweise bereits in Bargeshagen und Kröpelin. Sie sind mobil und können je nach Bedarf den Standort wechseln.

Von Anja Levien