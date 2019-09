Bartenshagen-Parkentin möchte Konzept für die Zukunft

Parkentin

Ein Konzept für die Zukunft, ein Leitbild – das möchten die Gemeindevertreter von Bartenshagen-Parkentin gerne entwickeln. Wie das passieren soll, da gehen die Meinungen auseinander. Die Wählergruppe „Gemeinschaft 2019“ möchte dafür einen Ausschuss für Zukunftsentwicklung bilden, der „Wählergemeinschaft Bartenshagen-Parkentin“ reichen dafür die bestehenden Ausschüsse. Eine Mehrheit konnte auf der jüngsten Gemeindevertretersitzung, an der zehn von elf Gemeindevertreter teilnahmen, nicht gefunden werden.

„Unsere Idee ist es, eine Art Leitbild für die Gemeinde zu erstellen, um künftige Geschehnisse auf Zukunftswille und Bürgerwunsch zu prüfen“, sagt Katja Ladenthin (Gemeinschaft 2019). Dieses sollte eine Bestandsanalyse und einen Maßnahmenplan bis 2030 umfassen. Durch Einwohnerbefragung und Workshops sowie bei den Sitzungen des neuen Ausschusses sollen Ideen gesammelt werden.

Ausschuss statt Arbeitsgruppe

„Ein Gegenargument war die zusätzliche Belastung des Amtes, aber wir gehen davon aus, dass das Amt das erbringen kann.“ Bei jedem Ausschuss sind auch Mitarbeiter des Amtes Bad Doberan-Land vertreten. In den aktuellen Ausschüssen habe die Erarbeitung des Leitbildes nichts zu suchen. „Wir sind der Meinung, in den Ausschüssen sollen aktuelle Themen bearbeitet werden.“ Eine konzeptionelle Arbeit mit Ergebnissen sei nur in einem Extra-Ausschuss möglich. Der könne auch, anders als eine Arbeitsgruppe, Zuarbeit beim Amt beantragen, so Katja Ladenthin.

„Ein Ausschuss ist eine lohnende Investition für die Zukunft der Gemeinde, der von den Bürgern auch wahrgenommen wird. Er wirkt der Politikverdrossenheit entgegen, nimmt die Jugend mit und stärkt die Dorfgemeinschaft“, sagte Katja Ladenthin.

Bürgermeister Tobias Priem (Wählergemeinschaft Bartenshagen-Parkentin) setzte entgegen: „90 Prozent der Inhalte werden bereits jetzt vom Ausschuss für Gemeindeentwicklung sowie Jugend und Kultur wahrgenommen.“ Ein Konzept für die Zukunft sei auch für die Wählergemeinschaft von Interesse, dafür bedürfe es aber keines Extra-Ausschusses. Zudem sei jeder Gemeindevertreter aktuell in einem Ausschuss drin, daher sei ein weiterer Ausschuss nicht sinnvoll.

Die Sporthalle in Parkentin ist einer von vier zentralen Orten, an denen sich die Bürger treffen. Quelle: Anja Levien

Carl-Theodor Heincke (Gemeinschaft 2019) sagte: „Wir wollen ein Konzept, in dem steht, wo die Gemeinde in Zukunft stehen soll. Das hat nichts mit dem Tagesgeschäft zu tun.“ In den vergangenen Jahren sei viel erreicht worden. „Wir haben den Sportplatz, die Turnhalle, die Kirche ist Treffpunkt, die alte Schule, aber es gibt kein Dorfzentrum.“ Mit einem Konzept hätte das vielleicht anders ausgesehen.

Hauptsatzung muss geändert werden

„Wir werden auf jeden Fall ein Konzept erstellen. Welchen Weg wir einschlagen, ist die Frage“, fasste Tobias Priem zusammen. Egon Kron (Einzelbewerber) merkte an: „Wenn die Leute motiviert sind, das zu machen, können sie das auch machen, ohne einen Ausschuss zu gründen.“

Die Debatte ist noch nicht beendet. Die Änderung der Hauptsatzung wird in der nächsten Sitzung nochmals beraten. Mit dieser wollen die Gemeindevertreter nicht nur beschließen, dass dem Hauptausschuss künftig Bürgermeister und vier Gemeindevertreter angehören, sondern auch gleich, ob ein neuer Ausschuss gegründet werden soll oder nicht. Doch weder für die Gründung noch dagegen gab es ausreichend Stimmen. Denn um die Hauptsatzung zu ändern, müssen sechs Gemeindevertretungen dafür stimmen.

Von Anja Levien