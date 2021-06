Parkentin

„Wir wollen unser traditionsreiches Ortsbild erhalten! Wir wollen ökologisch wertvolle Biotope schützen“, steht auf einem Rundschreiben, mit dem Jürgen Reich in Bartenshagen von Haustür zu Haustür gegangen ist und Unterschriften gesammelt hat. Sein Ziel: Bartenshagen als charakteristisches Reihendorf mit 13 denkmalgeschützten Höfen und Einzelgebäuden erhalten. 121 von 140 Einwohnern hätten unterschrieben.

Grund für die Aktion: Die Gemeinde Bartenshagen-Parkentin ändert ihren Flächennutzungsplan (F-Plan). Der legt fest, was sich aus welchen Grundstücken entwickeln könnte: Wohngebiet, Gewerbe, Ackerland oder Sondernutzung. In Bartenshagen sollen zwei private Flächen für eine Bebauung mit Eigenheimen und Wohnraum vorgesehen werden.

Nicht von einreihiger Bebauung abweichen

Er sei nicht gegen eine Bebauung, sagt Jürgen Reich, aber „ich bin für den Erhalt des Ortsbildes – und mit den jetzt eingezeichneten Flächen wäre das nicht gegeben“. Mit diesen würde von der einreihigen Bebauung abgewichen werden. „Der historisch gewachsene Charakter ginge verloren.“ Zudem würden die wichtigen Kleinbiotope am Stegebach infrage gestellt werden. „Eine, ökologisch betrachtet, in der heutigen Zeit absolut rückwärtsgewandte Entwicklung.“ Mit Bürgermeister und Gemeindevertretern habe er gesprochen, die Unterschriften gezeigt, erzählt Jürgen Reich, der sich seit dreißig Jahren in der Kommunalpolitik engagiert und als sachkundiger Einwohner im Bauausschuss sitzt.

Fläche für Wohnbebauung wurde halbiert

Bürgermeister Tobias Priem kennt die Kritik. Auch die Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange seien nicht durchweg positiv gewesen, informiert er während der Gemeindevertretersitzung am Montagabend. Darauf habe man reagiert. „Wir hatten das Gebiet eigentlich größer geplant, aber haben nach der Forderung der unteren Naturschutzbehörde die Fläche halbiert“, informiert Priem. Zudem bleibt ein sieben Meter breiter Streifen zum Biotop der Stege unbebaut.

Diese Fläche in Bartenshagen soll in den Flächennutzungsplan für eine Wohnbebauung aufgenommen werden. Quelle: Anja Levien

Auch das Amt für Kreisentwicklung habe die Größe der Fläche kritisiert und darauf verwiesen, innerhalb der vorhandenen Bebauung in der Gemeinde nach Flächen für eine Verdichtung zu suchen. „Daraufhin haben wir die Innenbereichssatzung verändert, so dass ein paar Bauplätze entstanden sind“, erläutert Tobias Priem. Das Argument, dass von der einreihigen Bebauung abgewichen werde, sei nicht haltbar. „In Bartenshagen gibt es bereits eine Bebauung in zweiter und dritter Reihe.“

Dreiseitenhöfe sind einmalig

Gabriele Kalweit sieht die beiden Flächen kritisch. Dass im Bereich Hofkoppel bis zum Bach gebaut werden konnte, sei ein Fehler gewesen. „Das sollten wir aber nicht als Anlass nehmen und den Fehler noch mal machen. Wir sollten vermeiden, dass in vierter und fünfter Reihe gebaut wird“, so die ehemalige Bürgermeisterin. „Wir sollten den unteren Bereich aus ökologischer Sicht so belassen, auch mit Blick auf die Renaturierung des Baches.“ Sie verwies darauf, dass Bartenshagen städtebaulich mit den Dreiseitenhöfen eine Einmaligkeit habe. Daher sollte nicht bis zum Bach gebaut werden.

Katja Ladenthin ist dieser Meinung: „Das, was wir entwickeln können, sollten wir machen.“ Dass das Ortsbild von Bartenshagen erhalten bleibe, könne die Gemeinde über eine Gestaltungssatzung hinbekommen. „Es muss Änderungen in der Gemeinde geben, um den Fortschritt zu ermöglichen. Wenn wir in Bartenshagen nichts ermöglichen, ist das ein Treten auf der Stelle“, sagt Tobias Priem.

Nach Abstimmung: Flächen bleiben im Plan

Bei der Abstimmung eines Antrages von Egon Kron, beide Flächen aus dem F-Plan rauszunehmen, stimmten drei Gemeindevertreter mit Ja, drei mit Nein. Vier Gemeindevertreter konnten wegen Befangenheit nicht an der Abstimmung teilnehmen. Da es nicht mehr Ja- als Nein-Stimmen gab, bleiben die Flächen im Plan.

Tobias Priem, Bürgermeister Bartenshagen-Parkentin: „Wir hatten das Gebiet eigentlich größer geplant, aber haben nach der Forderung der unteren Naturschutzbehörde die Fläche halbiert.“ Quelle: Lennart Plottke

Eine dritte Fläche in Bartenshagen östlich der Straße am Stegebach haben die Gemeindevertreter aus dem Flächennutzungsplan jedoch rausgenommen. Diese war als Mischgebiet gekennzeichnet worden. Der Landkreis Rostock habe in seiner Stellungnahme darum gebeten, dass die Gemeinde sich auf Wohngebiet oder Gewerbegebiet festlege. Bei letzteren deuteten sich jedoch schon Probleme in Bezug auf Lärmemission auf das gegenüberliegende Wohngebiet an. Und: „Wohnraum ist vom Landkreis nicht gewünscht, weil wir dann über die drei Prozent kommen würden“, so Priem. Hintergrund: Nach der Raumentwicklungsordnung dürfen Gemeinden in der Regel jährlich nur um drei Prozent wachsen.

Widerstand bei den Einwohnern habe es auch für den neuen geplanten Sportplatz neben der Sporthalle gegeben. Daraufhin wurde eine Lärmmessung durchgeführt. „Ein Sportplatz ist trotz des nahen Wohngebiets möglich“, nennt Priem das Ergebnis. Ebenso eine Erschließung über die Straße Wiesengrund. Eine bessere Lösung wäre es jedoch, die Kreuzung Deponiestraße auszubauen und von hier den Sportplatz zu erschließen, „um die Emission aus dem Wohngebiet rauszuhalten“.

Von Anja Levien