Bastorf: Feuerwehr kürte Ina Hamann zur Chefin

Bastorf

Nach fünf Wahlgängen hat sich am 30. Juli in Bastorf Ina Hamann als Favoritin einer Zweidrittelmehrheit für den ehrenamtlichen Chef-Posten bei der Freiwilligen Gemeindefeuerwehr durchgesetzt. Ihr einziger Mitbewerber um die Nachfolge im Amt des bisherigen, langjährigen Wehrführers, Jürgen Tremp, war Jan Irmer gewesen.

Aktuell sind von den insgesamt 28 Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr in der Gemeinde Bastorf dreizehn Frauen.

Die heute 52-Jährige war im Jahr 2013 über den Feuerwehrsport („Löschangriff nass“) ins Team gekommen, hatte 2014 die Feuerwehrmitgliedschaft erhalten und war bereits 2018 als stellvertretende Wehrführerin eingesetzt worden: „Dadurch, dass ich aus dem sozialen Bereich komme und mit Menschenführung schon zu tun hatte, verfüge ich hierfür auch über ein sozusagen gutes Handwerkszeug. Das kommt mir dabei zugute.“

Die ursprünglich aus Bad Saarow stammende verheiratete Mutter einer mittlerweile erwachsenen Tochter ist eine ausgebildete Heilpädagogin, die jetzt als Autismus-Therapeutin arbeitet.

Insbesondere wegen der Luft nach Mecklenburg gezogen

Sie sei im Jahr 2012 insbesondere wegen der Luft, die ihr hier besser bekomme, nach Mecklenburg gezogen. Der OZ hatte die Wahl-Zweedorferin bereits in einem früheren Beitrag verraten, dass sie Uniformen mag. „Mein Vati war Reservist und ist immer in Uniform aus dem Haus gegangen. Ich finde, in Uniformen sieht man sehr schick drin aus. Das hat mich immer begeistert“, erläutert sie nun dazu.

Zur Feuerwehr – früher auch schon in Brandenburg – sei sie gegangen, weil sie möchte, dass ihr im Falle eines Falles geholfen werde und deshalb biete sie natürlich auch ihre Hilfe an, damit sie anderen ebenfalls etwas Gutes tun könne. „Ich kann nicht nur von anderen fordern, ich muss auch selber irgendetwas geben“, betont sie.

Am Samstag nach dem Wahlabend nahm die Löschmeisterin gleich wieder an der Feuerwehrausbildung „Technische Hilfe“ teil. Wenn die Gemeindevertreter ihrer Wahl als Wehrführerin zustimmen, wird Ina Hamann zur Hauptlöschmeisterin.

Von Thomas Hoppe