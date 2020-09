Bastorf

„Vorhang auf!“ Karsten Luther (33) schiebt das dicke Tuch beiseite und geht voran in die Schwarzlichtarena. Die Besucher, die ihm folgen, sehen zunächst nur wenig. „Die Augen müssen sich erst einmal an die Dunkelheit gewöhnen, ehe sie die Details erkennen“, erklärt der neue Inhaber der Bastorfer Schwarzlicht-Minigolfanlage seinen Gästen. Dann aber erkennen sie, dass sie inmitten einer fantastischen Welt stehen. Schwarzlicht lässt Konturen von Bahnen und Laufwegen und schrille Wandgemälde urplötzlich auftauchen. Diskokugeln schicken Lichtpunkte tanzend durch die 400 Quadratmeter große Halle.

Marco und Sohn Lio Vorbeck aus Detershagen waren erst Minigolf spielen und haben dann das schöne Wetter draußen genutzt, um Pool-Soccer zu spielen. Quelle: privat

Der sechsjährige Lio Vorbeck aus Detershagen ist zusammen mit Vater Marco (39) gekommen, um Minigolf zu spielen: „Ich finde es hier ganz toll. Bei diesem besonderen Licht zu spielen, macht Spaß.“ Auch die zwölfjährige Palina Wagner, gemeinsam mit den Eltern Martina (39) und Hannes (43) aus Güstrow angereist, ist begeistert vom Spiel mit Schläger und Ball unter Schwarzlicht. Dutzende, die am zurückliegenden Wochenende bei der Wiedereröffnung der Anlage die bunt flackernden Golfbälle über die Bahnen trieben, waren so wie sie vom besonderen Fluidum dieser Indoor-Anlage angetan.

Anlage im August übernommen

Seit August hat der gebürtige Kühlungsborner Karsten Luther die insgesamt 500 Quadratmeter große Anlage in einer ehemaligen Lagerhalle im Bastorfer Ahornweg 2 übernommen. Der Ex-Polizist ist überzeugt von der Attraktivität dieser Sportstätte nahe der Bastorfer Tankstelle: „Außer Schwarzlicht-Minigolf können hier derzeit Pool-Soccer – eine Art Fußballbillard – und Kubb, auch Wikingerschach genannt, gespielt werden. Doch das Angebot wird erweitert.“ Diese Offerten, so ist er sicher, werden neben den Einheimischen auch viele Touristen von den Campingplätzen zwischen Rerik und Börgerende anlocken. „Wenn sie denn wissen, dass es hier so ein tolles Angebot gibt“, meint er.

Netzwerk für Unternehmer wichtig

Um da künftig sicherzugehen, will er ein Netzwerk schaffen. Zu diesem sollen unter anderem Campingplatzbetreiber, Kurverwaltungen und Besitzer von Ferienanlagen gehören. Über sie möchte er seine Angebote schnell an ein breites Publikum herantragen. „Die Leute wollen ja mehr, als nur am Strand liegen. Da nutzen sie doch solche Angebote nur zu gerne“, ist er sicher.

In der Halle in Bastorf befindet sich die Schwarzlicht-Minigolf-Anlage. Quelle: Werner Geske

Beleg dafür, welch Interesse besteht, ist auch, dass auf die Ankündigung von der Neueröffnung der Anlage sofort mehr als 10 000 Zugriffe auf Facebook zu verzeichnen waren. Die Bastorfer Freizeitanlage ist auf diesem sozialen Netzwerk und auf Instagram zu finden. „Hier können die Minigolfer auch ihre besten Schnappschüsse vom Spiel auf den Bahnen zeigen. Besonders toll sehen die Fotos aus, wenn sich die Spieler vorab mit fluoreszierender Farbe geschminkt haben“, gibt Luther seinen Gästen einen Tipp.

Der Betreiber der Anlage, der zudem Fitnessstudios in Bad Doberan und Bützow sowie eine Bauservicefirma in Kröpelin besitzt, stieß beim Surfen im Internet auf das Mietangebot für die Bastorfer Sportanlage. Das Gespräch mit dem bisherigen Betreiber, Christian Wolfinger, dessen Konzept er für „sehr stimmig, aber ausbaufähig hält“, gab für ihn den Ausschlag, den Vertrag abzuschließen. Zudem bestärkte ihn die persönliche Visite der Anlage: „Ich war dabei beeindruckt davon, wie sich die scheinbar dunkle in eine leuchtend farbige Welt verwandelte.“

Probelauf mit Freunden vor der Eröffnung

Um die Wirkung auf das Publikum noch besser kennenzulernen, lud der neue Betreiber Freunde und Bekannte vor der offiziellen Eröffnung zum Probelauf ein. „Alle waren begeistert von den technischen Effekte und den Malereien, die an Wänden und Bahnen im UV-Licht grell aufleuchten“, sagt er. Auch künftig werde er großen Wert auf die Meinung der Besucher legen, um die Anlage immer wieder neu zu gestalten. „Denn Stillstand kann tödlich sein“, ist er sicher. Vor allem möchte Karsten Luther, dass das Publikum für sein gutes Geld viel Leistung bekommen soll.

Daher strebt er auch die Erweiterung des Spielangebots an: „Wir bieten den Leuten zusätzlich zu ihrem Minigolfspiel auch die Möglichkeit, sich im Riesen-Jenga auszuprobieren. Über zwei Meter hohe Türme können dabei gebaut werden. Auch Cornhole, bei dem mit Mais gefüllte Säckchen auf eine angehobene Plattform mit Loch geworfen werden, ist bereits bestellt und für die Besucher im Preis inklusive.“ Was die Preisgestaltung anbetrifft, so denkt Luther an Tages- und Familienkarten zu einem moderaten Entgelt.

Daniela Witte (42), bislang Verkäuferin in Kühlungsborn, steht ihm künftig zur Seite. Sie begrüßt die Gäste im Foyer der Halle. Kartenverkauf, Ausgabe von Schlägern und Bällen zählen zu ihren Aufgaben. Aber auch Getränke und kleinere Speisen sind bei ihr zu erhalten.

Geöffnet ist die Halle jeweils Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr. In den Ferien, an Feiertagen und während der Sommersaison ist jeden Tag geöffnet.

