Fördermittel vom Land sind unter anderem für den Bau eines Dachs im Konzertgarten Ost in Kühlungsborn (von oben links im Uhrzeigersinn), eine Erweiterung der Kita in Nienhagen, die Erneuerung der Seebrücke in Kühlungsborn und den Ersatzneubau der Regionalen Schule in Satow möglich. Quelle: Lennart Plottke/Frank Söllner