Westhof

In Westhof, einem kleinen Ortsteil der Gemeinde Bastorf ( Landkreis Rostock), kreuzen sich die Landesstraßen 12 und 122. Doch das wird nicht so bleiben. In gut zwei Jahren soll der Verkehr nach den Plänen des Landes an dieser Stelle nicht mehr über eine Kreuzung, sondern durch einen Kreisverkehr fließen. Land und Gemeinde sehen das als geeignete Maßnahme zur Gefahrenvermeidung.

Kreuzung ist Unfall-Schwerpunkt

Dieser Knotenpunkt galt schon zu DDR-Zeiten als Unfallschwerpunkt in der Region. Dabei rollte dort damals nur ein Bruchteil des heutigen Verkehrs. Nach der Wende 1990 hat sich die Zahl der Fahrzeuge vervielfacht. Nicht nur Urlauber und Tagestouristen verursachen ein hohes Verkehrsaufkommen. Der Individualverkehr der Einheimischen hat ebenso stark zugenommen wie der Lieferverkehr für die Ostseebäder Rerik und Kühlungsborn sowie die Nutzung der Straßen durch Fahrzeuge der Landwirtschaft.

Anzeige

Eine Änderung der Vorfahrt und der Ausbau der Kreuzung mit Abbiegespuren und Verkehrsinseln sollten für die nötige Übersicht der Verkehrsteilnehmer sorgen. Aber die Maßnahmen reichten am Ende nicht, um schwere Unfälle ganz zu vermeiden.

Idee Kreuzung in Kreisverkehr zu verwandeln besteht länger

„Es ist leider eine Gefahrenstelle geblieben. In den vergangenen Jahren kam es an der Kreuzung zu einigen schweren Unfällen, zu denen unsere freiwillige Feuerwehr zusammen mit anderen Wehren ausgerückt ist. Den Kameraden, die bei der Bergung dabei waren, wurde einiges zugemutet“, berichtet Marko Porm (parteilos), Bürgermeister der Gemeinde Bastorf.

Schon sein Vorgänger Detlef Kurreck, so Porm, habe angeregt, die Kreuzung in einen Kreisverkehr umzubauen und entsprechende Anträge beim Landesstraßenbauamt eingereicht. „Im Februar bekam ich endlich die Information vom Straßenbauamt, dass das Vorhaben in Angriff genommen wird“, teilt Porm mit.

Vorhaben mit hoher Priorität

Das bestätigt auch Michael Friedrich, Dezernatsleiter Kommunikation im Landesamt für Straßenbau und Verkehr mit Sitz in Rostock: „Auf der Kreuzung wurde eine Unfallhäufung festgestellt. Daher soll sie sicherer gestaltet werden.“ Im Mai 2019 habe die Behörde Verkehrszählungen an dem Standort durchführen lassen mit dem Fazit, dass ein Kreuzungsumbau erforderlich sei.

Der Dezernatsleiter macht außerdem deutlich, dass der Umbau aufgrund der Unfallhäufungen „eine hohe Priorität“ unter den Straßenbauvorhaben in der Region habe.

Lesen Sie auch

Trotzdem sei mit einem Baubeginn vor 2022 nicht zu rechnen. Das Planungs- und Genehmigungsverfahren für solch ein Projekt benötigt die übliche Zeit. „Zurzeit wird der Vorentwurf erarbeitet. Er dient zur detaillierten Ermittlung der Kosten und soll noch im ersten Quartal 2021 fertiggestellt werden. Vorbehaltlich dieser Planungen werden derzeit Kosten von mindestens 700 000 Euro erwartet“, sagt Dezernatsleiter Friedrich und stellt klar: „Die gesamten Kosten werden durch das Land Mecklenburg-Vorpommern getragen.“

Gemeinde: Radweg gleich mit einbinden

„Die Kostenfrage ist in diesem Fall klar, beide Straßen sind Landesstraßen, deshalb muss das Land auch dafür aufkommen. Darüber sind wir als Gemeindevertretung natürlich froh“, sagt Bürgermeister Marko Porm. Aber dass die Kommune an den Kosten nicht beteiligt sei, bedeute nicht, dass sie keine Wünsche habe, die das Projekt betreffen. „Wir würden gern erreichen, dass der Plan für die Weiterführung des Radweges in Richtung Neubukow im Projekt für den neuen Kreisverkehr mitberücksichtigt wird, auch wenn der eigentliche Radweg wahrscheinlich erst 2025 oder später realisiert wird.

Es wäre doch nicht hilfreich, wenn man wenige Jahre nach Fertigstellung des Kreisverkehrs den ganzen Knotenpunkt wieder lahmlegen müsste, um nachträglich den Radweg mit unterzubringen“, argumentiert Bastorfs Bürgermeister. Ähnlich hatten sich zuvor schon die Mitglieder des Bauausschusses der Stadt Rerik geäußert, als ihre Stellungnahme zum Vorhaben des Landesstraßenbauamtes in ihrer Rolle als Vertreter der Nachbargemeinde gefragt war.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach.

Mit standortbedingten Problemen, die dem Vorhaben noch im Wege stehen könnten, rechnet Marko Porm nicht. Er hat darüber auch schon erste Gespräche mit Anwohnern geführt. „Die haben in den vergangenen Jahren selbst einige schlimme Unfälle miterlebt und sind froh, wenn der Knotenpunkt endlich sicherer wird“, weiß Bürgermeister Porm.

Von Rolf Barkhorn