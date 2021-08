Bastorf

Während der Breitbandausbau in vielen anderen Gemeinden im Landkreis Rostock bereits begonnen hat, wartet man in Bastorf noch immer darauf. Bürgermeister Marko Porm hat Angst, dass seine Gemeinde abgehängt wird. Bislang sei seinen Angaben zufolge keiner der Ortsteile versorgt. Wann sich das ändern wird, ist noch nicht klar.

Inzwischen steht zwar fest, welches Unternehmen die Projektgebiete LRO23_04 und LRO24_06 ausbauen wird, der Baubeginn ist aber noch immer offen. Den Zuschlag für Kröpelin, Reddelich, Retschow, Steffenshagen, Wittenbeck, Bastorf, Hohenfelde, Bartenshagen-Parkentin, Kritzmow, Lambrechtshagen, Stäbelow und Ziesendorf erhielt das Unternehmen Wemacom im Mai.

„Die Wemacom befindet sich derzeit in der Feinplanungsphase und deren Vorbereitung“, teilt Michael Fengler, Sprecher des Landkreises Rostock mit. Der Baubeginn stehe daher noch nicht fest. „Das Breitbandbüro und die Wemacom werden diesen auf Arbeitsebene besprechen und festlegen. Der Ausbau wird dann stufenweise vorgenommen.“ Einer der Gründe dafür sei, dass die Tiefbaufirmen in ganz MV stark ausgelastet seien. Vor Baubeginn werde die Wemacom jedoch rechtzeitig Anschreiben an die betroffenen Haushalte in den Ausbaugebieten verschicken. „Genauere Zeitpläne stehen noch nicht fest.“

Beim symbolischen Startschuss für den Ausbau in Kröpelin im Juni sagte Wemacom-Geschäftsführer Volker Buck: „Wir haben uns für beide Cluster auf einen Fertigstellungstermin in 30 Monaten geeinigt.“

Förderung nur für geringe Datenraten

Es werden jedoch nicht alle Menschen in der Gemeinde Bastorf von der Förderung profitieren. „Im Bundesförderprogramm, mit dem der Breitbandausbau derzeit realisiert wird, konnten nur Adressen in die Förderung aufgenommen werden, die zum Zeitpunkt der Antragstellung eine Datenrate unter 30 Mbit/s aufwiesen beziehungsweise von Telekommunikationsunternehmen eigenwirtschaftlich ausgebaut werden sollten“ sagt Michael Fengler. „Der Landkreis Rostock hatte und hat darauf keine Einflussmöglichkeiten.“ In Bastorf gilt das für den Ortskern.

Hier ermögliche die Deutsche Telekom in ihrem Bestandsnetz bereits eine Versorgung von 40 bis 100 Mbit/s. Bewohner, die derzeit nicht im Ausbaugebiet liegen, sollten sich gegebenenfalls mit ihrem Anbieter in Verbindung setzen, um höhere Datenraten zu erhalten. „Lediglich Randlagen, wie beispielsweise Unterbastorf, sind in der Bundesförderung enthalten, da hier eine Datenrate von 30 Mbit/s nicht erreicht wird“, sagt der Landkreissprecher.

Förderung war 2019 weggefallen

Die Wemacom hatte schon 2019 ein Angebot für den Ausbau gemacht, dieses dann jedoch aus wirtschaftlichen Gründen zurückgezogen. Der Grund dafür war, dass einige Gemeinde nicht auf den geförderten Ausbau warten wollten und selbst Verträge mit dem Unternehmen Deutsche Glasfaser abschlossen. „Für die Förderung vorgesehene Gebiete sind deswegen weggefallen“, sagt Michael Fengler. „Daher wurde eine neue Ausschreibung mit angepassten Ausbaugebieten in LRO23_04 und LRO24_06 für die Bundesförderung notwendig.“ Das erkläre die Zeitverzögerung in der Vergabe. An der neuen Ausschreibung beteiligte sich die Wemacom erneut und erhielt wieder den Zuschlag.

Von Cora Meyer