Kühlungsborn

Eine Promenade und viele Hotels gibt es in Steffenshagen nicht. Trotzdem könnte der Ort bald Tourismusort werden. Die Gemeinde Steffenshagen will den Schritt wagen und sich um die Anerkennung bewerben. „Wir haben einen bestimmten Anteil am Tourismus“, sagt Bürgermeister Georg Endmann. In Steffenshagen sei das insbesondere der sanfte Radtourismus. Es gebe jedoch Anforderungen, die erfülle die Gemeinde allein nicht. „Etwas anderes ist das als Partner in der Region.“

Tourismusorte dürfen Kurabgabe einziehen

Gemeint ist die Modellregion, zu der außer Steffenshagen auch noch die Ostseebäder Kühlungsborn, Nienhagen und Rerik sowie Bad Doberan, Börgerende-Rethwisch, Kröpelin, Bastorf und Wittenbeck gehören. Vor etwa einem Jahr haben sich die Orte zusammengeschlossen. „Die Anerkennung ist recht einfach“, sagt Anett Bierholz, Geschäftsführerin des Verbandes Mecklenburgischer Ostseebäder (VMO), „und dürfte für die Orte auch kein Problem darstellen.“ Ausschlaggebend für die Anerkennung seien unter anderem Lage und Freizeitangebote. „Es geht um die Infrastruktur wie beispielsweise Radwege, Wanderwege und Veranstaltungen, die auch für Gäste Bedeutung haben.“

Der VMO empfehle allen Mitgliedern der Modellregion, sich als Tourismusort anerkennen zu lassen, denn sie alle seien relevant für den Tourismus. Für die Gemeinden geht es aber auch um Geld. „Tourismus ist in den Gemeinden bisher eine freiwillige Leistung, sie müssen die Kosten also aus dem laufenden Haushalt bestreiten. Das bereitet den Orten zunehmend Schwierigkeiten“, sagt Anett Bierholz. Für Tourismusorte besteht die Möglichkeit, Kurabgabe einzuziehen und das Geld wieder im Bereich Tourismus zu investieren. „Jede dieser Maßnahmen ist auch für die Einwohner relevant, zum Beispiel die Strandreinigung oder die Instandsetzung von Radwegen.“

Gemeinden brauchen mehr Personal

Auch die Wittenbecker Gemeindevertreter haben sich bereits mit der Idee beschäftigt. „Wir spielen mit dem Gedanken“, sagt Bürgermeister Dirk Stübs. „Wir wollen die Einnahmen dann auch zweckgebunden einsetzen.“ Möglichkeiten dazu gebe es genug. So müssten beispielsweise Parkbänke und Radwege instand gehalten werden. Die Gemeinde rechnet mit erheblichen Einnahmen aus der Kurabgabe, denn dort gibt es mehrere Hotels und viele Ferienwohnungen. „Jetzt geht es um die Organisation“, sagt der Bürgermeister.

Es müsse geklärt werden, wer die Kurabgabe einziehe. Möglicherweise könne das Amt das übernehmen, allerdings nur, wenn dort ausreichend Personal vorhanden ist. Ob Wittenbeck sich tatsächlich um die Anerkennung bewirbt, muss die Gemeindevertretung beschließen. „Vermutlich werden wir vor der nächsten Sitzung auch noch eine Einwohnerversammlung machen“, sagt Dirk Stübs.

Wie wird man Tourismusort? Das Kurort- und das Kommunal­abgaben­gesetz wurden in Mecklenburg-Vorpommern am 11. Juni 2021 geändert. Seitdem können Ort die Anerkennung als Tourismusort beantragen. Das Kurortgesetz schreibt als Voraussetzung dafür eine landschaftlich reizvolle Lage vor. Der Ort sollte aber auch über bedeutende kulturelle Einrichtungen (insbesondere Museen oder Theater), internationale Veranstaltungen oder sonstige bedeutende Freizeiteinrichtungen von überörtlicher Bedeutung verfügen oder geeignete Angebote für Naherholung machen. Dazu zählen insbesondere Ausflugmöglichkeiten, Grünflächen, Rad- und Wanderwege sowie ein vielfältiges gastronomisches Angebot. Eine weitere Möglichkeit, anerkannt zu werden, ist, wenn ein Ort wichtige Dienstleistungsangebote für benachbarte Kur- und Erholungsorte vorhält.

In Bastorf macht man sich die Entscheidung nicht leicht: Vor der Anerkennung müssten die rechtlichen Grundlagen geschaffen werden, sagt Bürgermeister Marko Porm. Zudem handle es sich um zusätzlichen Verwaltungsaufwand für die Gemeinde. Allerdings: „Natürlich profitiert auch Bastorf von der Modellregion. Wir haben die gleiche Bandbreite des Tourismus wie Kühlungsborn: Fahrradtouristen, Übernachtungsgäste, alles.“

Das Interesse an der Anerkennung sei groß, sagt Anett Bierholz, „aber man braucht auch das Know-how und das Personal. In den Gemeinden gebe es oft keine hauptamtliche Verwaltung und keinen hauptamtlichen Touristiker. „Da ist die Frage: Wie setze ich Tourismusort um?“ Fest stehe jedoch, dass es kein Wettbewerbsnachteil mehr sei, Kurabgabe zu verlangen. „Die Gäste wollen Qualität und sind auch bereit, dafür zu zahlen.“

Küstenkarte vor der Einführung

Die Anerkennung als Tourismusort ist noch für ein weiteres zentrales Projekt in der Modellregion wichtig: „Unser großes Ziel ist es, die regionale Küstenkarte zu entwickeln und auf die gesamte Region auszuweiten“, sagt Anett Bierholz. Die digitale Gästekarte sei technisch und inhaltlich bereits fertig. Man gehe davon aus, dass sie im Oktober in Kühlungsborn eingeführt werde. Bisher seien 500 Datensätze damit verbunden, die die Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH und der VMO gemeinsam einpflegen. Die Gäste in Kühlungsborn können dadurch dann auch schon Angebote aus der gesamten Region sehen. Außerhalb von Kühlungsborn ist die Karte zunächst aber nicht erhältlich.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Öffentlicher Nahverkehr soll eingebunden werden

Nach Angaben von Anett Bierholz liefen außerdem Gespräche mit dem Verkehrsverbund Warnow und der Mecklenburgischen Bäderbahn Molli GmbH über die Einbindung des öffentlichen Nahverkehrs. Die kostenfreie Nutzung mit der Küstenkarte sei angedacht. „Wir wollen damit die Region verkehrstechnisch entlasten“, sagt die Verbandsgeschäftsführerin. „Die Gäste fordern das auch. Wir haben zunehmend eine Klientel, für die Umweltschutz eine größere Rolle spielt.“

Von Cora Meyer