Bastorf

Die kleinen Bastorfer bekommen mehr Platz: Die Gemeinde will eine neue Kindertagesstätte bauen. Dafür sagte Landwirtschaftsminister Till Backhaus jetzt bei einem Ortstermin Fördermittel zu. Zunächst müsse allerdings der Landkreis Rostock den Bedarf des Ortes für eine neue Kita bestätigen. Zudem benötige die Gemeinde eine Baugenehmigung für das Gebäude: „Dann wird gefördert.“ Momentan besuchen 77 Kinder die Einrichtung.

„Wenn wir nicht das Umfeld schaffen, damit Familien hierbleiben, werden wir Probleme bekommen bei der Fachkräfteentwicklung“, sagte Till Backhaus. Dazu sei unter anderem erforderlich, dass es auch auf dem Land ausreichend Schulen und Kindergärten gebe.

Aus diesem Grund habe sein Ministerium im vergangenen Jahr unter anderem fast 200 Kindergärten gefördert. Einige davon hätten durch Holzständerbauweise sehr schnell errichtet werden können. Etwas Ähnliches sei auch für Bastorf denkbar.

Satow plant zwei Kita-Neubauten

Auch in der Gemeinde Satow werden aktuell die Grundlagen für zwei Kita-Neubauten in den Ortsteilen Radegast und Heiligenhagen gelegt. „Zunächst muss hier eine Bauleitplanung erstellt und auch der Flächennutzungsplan geändert werden“, sagt Bürgermeister Matthias Drese (SPD). „Die Ergebnisse werden geprüft und mit dem Planer abgestimmt.“

„In Radegast sind sehr engagierte Architekten am Werk, die etwa ein Haus in ökologischer Bauweise mit einem großen Glasdach planen.“ Stadtplaner Lars Fricke Quelle: André Wornowksi

In Radegast lasse die für den Neubau vorgesehene Fläche südlich des Festplatzes baulich viele Möglichkeiten offen, erklärt Städteplaner Lars Fricke. „Hier sind sehr engagierte Architekten am Werk, die etwa ein Haus in ökologischer Bauweise mit einem großen Glasdach planen.“ In Heiligenhagen sei südwestlich des Sportplatzes der bauliche Spielraum zwar etwas knapper – „dennoch ist auch hier der Bau einer neuen Kita sowie zusätzlich einer Landartzpraxis mit Physiotherapie möglich“, so Fricke.

Hierfür wolle die Gemeinde noch Fördermittel beantragen, sagt Matthias Drese. „Wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind, können wir sofort anfangen – entsprechende finanzielle Mittel sind jedenfalls in den aktuellen Haushalt eingestellt: 2,3 Millionen Euro für Heiligenhagen, 1,5 Millionen Euro für den Neubau in Radegast.“

Retschows Kita-Anbau soll Ende September fertig sein

In Retschow investiert die Gemeinde ebenfalls in den Nachwuchs. Mit Blick auf einen neuen Anbau und eine Gebäudesanierung, die vom Land und dem Landkreis gefördert werden, müssen sich die Kindergartenkinder allerdings noch gedulden. „Wir rutschen mit der Fertigstellung unseres neuen Anbaus zeitlich immer weiter nach hinten“, sagt Bürgermeister Thomas Schubert (parteilos). „Das hängt vor allem mit großen Lieferschwierigkeiten zusammen – mal waren es fehlende Rohre, dann Dämmplatten, jetzt ist eine Innentür beschädigt und muss neu beschafft werden.“ Das Problem: „Solange die Tür nicht eingebaut ist, kann auch der Fußbodenleger nicht weitermachen“, erklärt Schubert. „Da greift einfach vieles ineinander.“

Der Kita-Anbau in Retschow: Ende September sollen hier die Kindergartenkinder einziehen. Quelle: Lennart Plottke

Künftig werden am Kirchweg 73 Mädchen und Jungen betreut – 24 in der Krippe, 39 im Kindergarten sowie zehn im Hort. „Ich hoffe, dass die Kinder spätestens Ende September, Anfang Oktober in den neuen Anbau einziehen können“, blickt Thomas Schubert voraus. „Dann wandert die Krippe in den Container und das bestehende Gebäude kann saniert werden.“ Läuft alles halbwegs nach Plan, sollen diese Arbeiten im kommenden Frühjahr abgeschlossen sein.

Kleine Bastorfer Kita im Umland beliebt

Die „Leuchtturmzwerge“ in Bastorf sind derzeit noch in einem Gebäude neben dem Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr untergebracht. Die insgesamt neun Erzieherinnen betreuen Kinder ab drei Monaten. Sie kommen nicht nur aus der Gemeinde selbst, sondern auch aus dem Umland. „Wir haben Anfragen aus Kühlungsborn, Rerik und Kröpelin“, sagt Leiterin Silke Rossow.

Sie glaubt, dass das vor allem an der Größe der Einrichtung liegt. „Wir sind eine kleine Kita. Einige mögen das Familiäre lieber.“ In diesem Jahr wurden auffällig viele Krippenkinder angemeldet, sagt Silke Rossow. Auch wenn das Kindergartenjahr gerade erst begonnen habe, sei die Einrichtung schon fast wieder voll belegt.

Die Hortkinder sind nicht mehr in dem Gebäude am Gerätehaus untergebracht. Sie sind schon vor einiger Zeit ins Gemeindehaus umgezogen. Dort gibt es zwei Horträume, zudem können die Jungen und Mädchen Toilette und Küche nutzen. Einen eigenen Spielplatz gibt es am Gemeindehaus allerdings nicht.

Von Cora Meyer und Lennart Plottke