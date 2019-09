Bastorfer Feuerwehr benötigt neues Fahrzeug

Bastorf

Die freiwillige Feuerwehr Bastorf braucht einen neuen Mannschaftstransportwagen. Der jetzige ist Baujahr 94 und wird nicht durch den Tüv kommen, der im Mai ansteht. Es ist nicht die einzige Investition, die bei den Ehrenamtlern ansteht. Für diesen Bedarf hat das Land verschiedene Feuerwehrfonds aufgelegt, aus denen die Wehren Fördergelder beantragen können. Vincent Kokert, CDU-Fraktionschef im Landtag, hat sich am Montag die Bastorfer Wehr angeschaut und der Feuerwehr über den Fonds 52 000 Euro versprochen.

Feuerwehr hat im Schnitt 12 Einsätze im Jahr

37 Männer und Frauen sind aktiv in der Bastorfer Feuerwehr. Im Schnitt fahren sie im Jahr zu zwölf Einsätzen, der Großteil sind technische Hilfeleistungen. Einsatzschwerpunkt ist unter anderem das Westhofer Kreuz an dem es nach Rerik geht. An der Kreuzung treffen zwei Landesstraßen aufeinander. Zange und Spreizer, um Verletzte aus dem Auto rauszuholen, fehlen noch im Equipment der Feuerwehr. „Die sind wichtig für jede Wehr“, sagt Kokert, selbst Feuerwehrmann. Bei einem Unfall deshalb nicht helfen zu können, das sei ein schlechtes Gefühl.

Dem stimmte Wehrleiter Jürgen Tremp zu, doch fehlende Zange und Spreizer seien nicht das Hauptproblem. Rerik und Kühlungsborn seien oftmals mit alarmiert und schnell zur Stelle, um zu helfen.

Schutzkleidung und Fahrzeuge in einem Raum

„Wir haben ganz andere Probleme.“ Unter anderem müsste die Schutzkleidung erneuert und Schränke für diese angeschafft werden. Denn die Kleidung und Fahrzeuge sind noch in einem Raum untergebracht. Das dürfe versicherungsbedingt nicht mehr sein. „Wir gehen zum Teil sehr unbedarft mit der Kleidung um. Man kann die Abgase in den Klamotten messen“, sagt Vincent Kokert. Deshalb müssten sie in einem anderen Raum oder in Schränken. Bei seinen Touren durchs Land, auf denen er schon mehrere Feuerwehren besucht habe, habe er festgestellt, dass die Feuerwehren sehr unterschiedliche Schutzausrüstungen hätten. „Sie müssen das Beste bekommen, was möglich ist.“

Neben zehn neuen Schutzausrüstungen setzte Vincent Kokert die Schränke gleich mit auf die Liste für die Feuerwehr Bastorf. Das habe er im Vorfeld mit dem Innenminister Lorenz Caffier ( CDU) abgesprochen.

„Die Feuerwehrbedarfsplanung hat auch gebracht, dass die Feuerwehr mehr in den Mittelpunkt rückt“, sagt Kokert. So fließe der Landesüberschuss in verschiedene Fonds für Ausrüstung, Fahrzeuge, Gebäude. So hat das Land 50 Millionen Euro für neue Fahrzeuge eingeplant. „Solange wie das Geld das ist, sollte man die Chance nutzen.“ Heißt: Die Feuerwehren sollen Anträge stellen. 114 solcher Anträge lägen bereits beim Innenministerium.

36 000 Euro Gesamtkosten für Mannschaftswagen

Der Mannschaftstransportwagen der Feuerwehr Bastorf ist 25 Jahre alt und kommt nicht mehr durch den Tüv. Quelle: Anja Levien

Das Land kann so auch die Neuanschaffung eines Mannschaftstransportwagens mit bis zu 75 Prozent Förderung unterstützen. Mit 36 0000 Euro Gesamtkosten rechnet die Gemeinde. „Die Eigenmittel können wir absichern“, sagt Bürgermeister Marko Porm.

Die Förderungen seien gute Nachrichten. „Ich bin zufrieden. Wir müssen die Feuerwehr unterstützen.“ Denn nicht nur die Sicherheit der Einwohner, auch der Urlauber und Gäste müsse gewährleistet sein. Und auch die Extremwetter-Ereignisse forderten die Feuerwehren immer mehr. Auch in Bastorf seien dieses Jahr durch Starkregen Keller voll gelaufen. Die Brandschützer waren deswegen auch in Kühlungsborn in der Ostseeallee im Einsatz.

