Satow

Satow klotzt ran: Nach neuen Wohngebieten etwa in Heiligenhagen und Satow plant die Gemeinde jetzt in den Ortsteilen Radegast und Heiligenhagen den Bau von gleich zwei neuen Kitas. „Wir verzeichnen unter anderem durch unsere neuen Eigenheimgebiete einen enormen Einwohnerzuwachs, viele junge Familien ziehen hierher“, erklärte Bauamtsleiter Jörn Rachowe auf der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung. „Deshalb müssen wir in der Folge auch an die Kindertagesstätten denken.“

„Viele junge Familien ziehen in unsere Gemeinde – deshalb müssen wir in der Folge auch an die Kindertagesstätten denken.“ Jörn Rachowe, Bauamtsleiter Satow Quelle: Dietrich Grunzig

Anzeige

Aktuell gibt es in der Gemeinde Satow fünf Kitas – in Hohen Luckow, Hanstorf, Reinshagen, Satow und Radegast. Wobei letztere Einrichtung mit Blick auf die räumliche Aufteilung und Gestaltung nicht mehr den heutigen Anforderungen entspricht.

Nachdem ursprünglich geplant war, die Baracke aufwendig umzubauen und zu sanieren, soll es jetzt auf einer gemeindeeigenen Fläche am südlichen Ortrand einen Kita-Neubau mit etwa 42 Krippen- und Kindergartenplätzen geben. Aktuell ist dieser Bereich noch als Sportplatz ausgewiesen, der aber nicht mehr intensiv genutzt wird. Eine Bolz- und Festplatzfläche solle aber erhalten bleiben, so Rachowe.

Heiligenhäger wollen kleinen Sportplatz behalten

„Wir freuen uns, dass die Gemeinde von den Sanierungsplänen Abstand genommen hat und jetzt für einen Neubau richtig viel Geld in die Hand nimmt“, betonte Mathias Bartsch, Vorsitzender der Radegaster Ortsteilvertretung. In die gleiche Kerbe schlug Kollege Bernd Mangelsdorf aus Heiligenhagen. „Auch unsere Ortsteilvertretung hat sich für den Bau einer neuen Kita ausgesprochen“, erklärte der Vorsitzende. „Allerdings haben wir ein kleines Problem: Denn mit dem Neubau soll zumindest ein Teil unseres Sportplatzes wegfallen.“

Südlich der Landesstraße 10 befinde sich tatsächlich eine geeignete Fläche, die vom Heiligenhäger SV nicht mehr in vollem Umfang genutzt werde, bestätigte Bauamtsleiter Jörn Rachowe: „Im Rahmen der weiteren Planung ist aber vorgesehen, zumindest einen Bolzplatz zu erhalten.“

Er sehe die neue Kita mit rund 42 Krippen- und Kindergartenplätzen auch als Chance, den Traditionsverein zu verjüngen, erklärte Mangelsdorf, der auch Vorsitzender des Heiligenhäger SV ist: „Deshalb sollten wir ein Minimalkonzept für den Sportplatz umsetzen – bei einer Größe von 90 mal 45 Metern könnte man zumindest noch Fußballspiele austragen.“

Neue Landarztpraxis siedelt sich an

Ein Ansinnen, das bei den Gemeindevertretern auf offene Ohren stieß: Auf Antrag von Stefan Holtzhaußen ( CDU) nahmen die Abgeordneten diesen Punkt in die Beschlussvorlage auf. „Damit geben wir dem Sportverein eine Perspektive“, machte Bernd Mangelsdorf deutlich. „Denn wenn unsere Kinder am Wochenende zum Fußballspielen nach Reinshagen fahren müssten, wäre unser Ortsteil wieder tot.“

Neben einer neuen Kita soll sich in diesem Bereich auch eine neue Landarztpraxis etablieren: „Damit wird die gemeindliche Infrastruktur weiter verbessert“, ist Rachowe überzeugt.

„Wenn unsere Kinder am Wochenende zum Fußballspielen nach Reinshagen fahren müssten, wäre unser Ortsteil wieder tot.“ Bernd Mangelsdorf, Vorsitzender Ortsteilvertretung Heiligenhagen Quelle: Dietrich Grunzig

Letztlich stimmten die Abgeordneten beiden Bauvorhaben inklusive einer entsprechenden Anpassung des Flächennutzungsplanes zu. „Unsere Orte blühen, wachsen und gedeihen“, sagte Bernd Steinbach ( SPD), Vorsitzender des Ausschusses für Gemeindeentwicklung, Bau und Verkehr. „Das alles beginnt mit den Jüngsten – es war höchste Zeit, dass wir hier reagieren.“

Apropos: „Wir entwickeln in den kommenden zwei Jahren etwa 250 neue Wohneinheiten“, machte Jörn Rachowe deutlich. „Besonders Heiligenhagen ist hiervon betroffen – am Ortsausgang Richtung Reinshagen entsteht aktuell ein neues Wohngebiet mit etwa 40 Häusern.“

Der SV Reinshagen als traditionsreicher Fußballverein mit seinen vielen Kinder- und Jugendmannschaften werde hier künftig ein Magnet sein, so Rachowe: „Um diese beiden Orte auch für Radfahrer anzubinden, haben wir beim Landkreis den Bau eines straßenbegleitenden Radweges beantragt, weil es sich hier um eine Kreisstraße handelt.“

Gewerbegebiet wird um sieben Hektar erweitert

Der Kreis habe bereits sein Wohlwollen signalisiert und auch eine Einigung mit insgesamt drei anliegenden Grundstückseigentümern sei möglich. Die Gemeindevertreter fassten hier den erforderlichen Grundsatzbeschluss – mit der Anregung, für die gesamte Gemeinde ein Radwegekonzept zu entwickeln.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach.

Um den Standort Satow künftig noch attraktiver zu machen, will die Gemeinde auch das Gewerbe­gebiet am westlichen Ortsrand ausbauen. Konkret geht es um eine Erweiterung des Areals rund um den Getränkefachgroßhändler Quandt-Schön bis zum Kreisel. „Ich habe schon mit dem Erschließungsplaner gesprochen“, sagte Jörn Rachowe. „Eine Zufahrt würde das Straßenbauamt genehmigen.“ Mit dem aktuellen Grundstückseigentümer habe man ebenfalls eine Einigung erzielt.

Die Gemeindevertreter gaben für die Aufstellung eines entsprechenden Bebauungsplanes einstimmig grünes Licht. Für das rund sieben Hektar große Areal lägen bereits einige Anfragen vor, erklärte Satows Bauamtsleiter: „Gerade heute hatte ich einen Interessenten am Telefon, der gleich das ganze Gebiet haben wollte.“ Ebenfalls positiv: Die Erschließung selbst wird vom Landeswirtschaftsministerium zu 65 Prozent gefördert.

Von Lennart Plottke