Bau des Gesundheits- und Begegnungszentrum in Neubukow geht voran

Neubukow

Auf der Baustelle des Gesundheits- und Begegnungszentrums in der Wismarschen Straße in Neubukow wurde Richtfest gefeiert. Noch am Abend zuvor haben die Bauherren, die Ärzte Stefan Zutz und Manja Danneberg, die Richtkrone gebastelt. „Wir haben erst am Dienstag erfahren, dass wir uns als Bauherren darum kümmern müssen. Wir bauen zum ersten Mal und wussten das nicht“, sagte Manja Danneberg. Ein Bekannter sei jedoch Bauunternehmer und konnte mit einer alten Krone aushelfen.

„Dann haben wir Hecke geschnitten und ich habe mit einer Kollegin das Gerüst umwickelt und geschmückt,“ erzählte Danneberg auf dem Dach des Neubaus. Viele Gäste waren gekommen, denn in das neue, große Haus werden mehrere Praxen und ein Bistro einziehen. Der genaue Einzugstermin steht noch nicht fest. „Wir rechnen mit einem Einzug im Frühjahr kommenden Jahres“, sagte Zutz.

Von Lisa Walter