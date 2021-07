Reddelich

Der lang geplante Bau eines neuen Stützpunktes für die Freiwillige Feuerwehr in der Gemeinde Reddelich, ist in die erste Runde gegangen. „Die Tiefbauarbeiten haben begonnen“, ließ Ulf Lübs, Bürgermeister der Gemeinde wissen. Der Baugrundriss ist abgesteckt, die Fundamente werden jetzt in Angriff genommen. Wie auf der vergangenen Gemeindevertretersitzung beschlossen wurde, werden die letzten Aufträge ausgelöst. „Das sind die Arbeiten für die Außenanlagen, die Elektro-, Heizungs-, Sanitär- und Lüftungsinstallationen“, so Lübs.

Fördergelder vom Land und Kreisfeuerwehrverband

Im Oktober 2020 erhielt die Gemeinde Landes-Fördermittel in Höhe von 750 000 Euro. 1,33 Millionen Euro kostet der Neubau, nach der letzten Schätzung insgesamt. Weitere 80 000 Euro kommen vom Kreisfeuerwehr-Verband des Landkreises Rostock. Die restliche Summe zahlt die Gemeinde aus Eigenmitteln.

Lesen Sie auch: Feuerwehren im Landkreis Rostock zählen mehr Mitglieder

Seniorengerechtes Wohnen in der Gemeinde geplant

Die Entwicklung des B-Plan Nr. 9 „Seniorengerechtes Wohnen“ kann sich durchaus noch zwei Jahre hinziehen. „Mit dem Aufstellungsbeschluss auf der Sitzung der Gemeindevertreter am Montag haben wir die Planungsabsicht der Öffentlichkeit angezeigt“, so Lübs. „Jetzt beginnt die eigentliche Planung. Es geht dort um betreutes und barrierefreies Wohnen, vorrangig für Senioren und der Ansiedlung von Dienstleitung und Infrastruktur.“

Von Sabine Hügelland