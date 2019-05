Wittenbeck

Im Rahmen der Straßenbauarbeiten auf der L 12 zwischen Heiligendamm und Kühlungsborn hat das Straßenbauamt Stralsund vorübergehende Vollsperrungen angekündigt.

Grundstücke nur zu Fuß erreichbar

Vom 20. bis 24. Mai wird zwischen Wittenbeck und Hinter Bollhagen die Fahrbahndecke abgefräst. Die Straße ist währenddessen nur für Anlieger befahrbar. Die neue Asphaltdecke wird anschließend aufgetragen. Dabei sind die Zufahrten zu den Grundstücken nur zu Fuß zu erreichen. „Wir versuchen, die Bauarbeiten so kurz wie möglich zu halten“, sagt der Bauleiter. Verhindern ließen sie sich aber nicht. „Irgendwann müssen wir es machen.“ Während der Arbeiten sollen Anwohner nach Angaben von Bürgermeister Dirk Stübs den Parkplatz an der Gaststätte „Nasse Ecke“ nutzen. Falls das nicht ausreiche, wolle man mit dem Eigentümer der angrenzenden Wiese sprechen, ob dort Autos abgestellt werden könnten. Auch der Bus solle dort wenden. Eine Beratung vor zwei Wochen habe ebenfalls ergeben, dass die Baufirma auch die Mülltonnen der Anwohner an einen zentralen Platz vorziehen solle. Der Bauleiter weiß von derartigen Absprachen allerdings noch nichts.

Vom 25. bis zum 29. Mai ist die Gabelung der Kühlungsborner Straße und Am Wasserwerk nicht passierbar. Die Bushaltestelle an der Waldstraße in Wittenbeck ist vom 3. bis zum 5. Juni gesperrt. Im Anschluss und bis zum 7. Juni wird der Asphalt zwischen Waldstraße und der Gabelung nach Steffenshagen erneuert.

Bau auf Umgehungsstraße nach Kühlungsborn läuft

Noch bis zum 24. Mai müssen Autofahrer wegen Straßenbauarbeiten im Pfarrweg zwischen Grüner Weg und Doberaner Landweg mit Verkehrseinschränkungen rechnen. Hierbei handelt es sich um die Umgehungsstraße nach Kühlungsborn West. Die Umleitung führt aus Bastorf sowie aus Wittenbeck kommend durch das Ostseebad. Die Bauarbeiten zwischen Wittenbeck und dem Kreisverkehr Heiligendamm werden voraussichtlich bis zum 1. Juli andauern. Umgeleitet wird über die Schlossstraße und Kröpelin nach Bad Doberan.

Cora Meyer