Darum ist der „Molli-Spielplatz“ in Kühlungsborn gesperrt

Schlechte Nachrichten für Kinder in Kühlungsborn: Der „Molli“-Spielplatz in der Ostseeallee ist derzeit durch hohe, weiße Plastikwände abgesperrt. Hier ist der Zweckverband Kühlung am Werk. „Es handelt sich um eine Sicherungsmaßnahme“, sagt Kornelia Danneberg, Betriebsleiterin beim ZVK. „In der Ostseeallee verläuft ein Altkanal“, sagt sie. „Das war ein Mischwassersammler, der damals, als das neue Kanalsystem gelegt wurde, nicht verdämmt wurde.“ Deshalb müsse das Rohr nun mit Betonit gefüllt und verschlossen werden. Auf diese Weise solle verhindert werden, dass es einstürze und sich ein unterirdischer Hohlraum bilde, sagt die Betriebsleiterin. „Wir sind da ja auch im Bereich der Promenade.“ Momentan sei der Zweckverband damit beschäftigt, das betreffende Rohr zu reinigen und zu untersuchen, in welchem Zustand es ist. Dann wolle man mit der Verdämmung beginnen. „Geplant ist, die Arbeiten in der 50. Kalenderwoche, also um den 9. Dezember, abzuschließen“, sagt Kornelia Danneberg. Bis dahin bleibe der Spielplatz aus Sicherheitsgründen gesperrt.

Von Cora Meyer