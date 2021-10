Bad Doberan

Neue Weichen, neue Bahnsteige, dazu mehr Parkplätze, Büros und Lager: Die Mecklenburgische Bäderbahn Molli GmbH (MBB) investiert aktuell kräftig in die Eisenbahninfrastruktur. Die umfangreichen Arbeiten an mehreren Standorten sind bereits angelaufen und sollen planmäßig bis Weihnachten abgeschlossen sein.

„Für die Eisenbahnsicherheit und die Zuverlässigkeit unseres Verkehrs sind regelmäßige Investitionen unabdingbar“, erklärt Johann Kopsch, Ingenieur für Eisenbahninfrastruktur bei der MBB. So seien etwa am Bahnhof Bad Doberan in den vergangenen Wochen zwei alte Weichen durch Neubauweichen ausgetauscht und eine weitere Weiche sowie ein Gleis entfernt worden, sagt Kopsch und kündigt an: „Um die notwendigen Arbeiten ohne Auswirkungen auf den Regelbetrieb des Molli realisieren zu können, wird es noch bis zum 22. Oktober zu Nachtarbeiten kommen.“

Eisenbahnverkehr Anfang November komplett eingestellt

Umfangreiche Erneuerung: Am Doberaner Bahnhof wurden jetzt unter anderem zwei alte Weichen durch Neubauweichen ersetzt. Quelle: MBB Molli GmbH

Weitere Baustellen sollen ab kommenden Montag am Haltepunkt Rennbahn sowie ab Mittwoch am Bahnübergang Steilküste Wittenbeck folgen. „An der Rennbahn werden die Bahnsteige saniert sowie beide Weichen ersetzt“, sagt Kopsch. „In Wittenbeck ist die Fahrbahn der Straße abgerutscht, deshalb muss der komplette Oberbau ausgetauscht werden – dafür ist es notwendig, auch das Gleis auszubauen.“

Wichtig für Fahrgäste: „Für beide Teilbaustellen wird der Eisenbahnverkehr zwischen dem 1. und 3. November komplett eingestellt“, macht der Molli-Mitarbeiter deutlich. „In diesem Zeitraum richten wir einen Schienenersatzverkehr ein, der nach dem Winterfahrplan der Mecklenburgischen Bäderbahn fährt.“ Den Fahrplan für den Schienenersatzverkehr kann hier eingesehen werden.

Größtes Modernisierungsprojekt seit sechs Jahren

Insgesamt 1,5 Millionen Euro investiert das Unternehmen in die jetzige Instandsetzung. „Das ist unser größtes Projekt seit sechs Jahren“, betont Molli-Chef Michael Mißlitz. Von 2013 bis 2015 waren bereits 18 Weichen aus den 1970er-Jahren ersetzt worden. Das Land Mecklenburg-Vorpommern unterstützt die aktuellen Investitionen mit 663 000 Euro.

Darüber hinaus sollen am Bahnhof in Bad Doberan auf dem Gelände zwischen Gleisen und Zufahrtsstraße etwa 20 neue Parkplätze entstehen. Die Molli GmbH erwarb das Grundstück mit den zwei Häusern im vergangenen Jahr „mit dem Konzept, das bahntechnisch gewidmete Gelände als öffentliches Eisenbahn-Infrastrukturunternehmen wieder zu nutzen“, erklärt Johann Kopsch.

Attraktivität des Doberaner Bahnhofs soll gesteigert werden

Gemeinsam mit der Rebus Regionalbus Rostock GmbH und der Stadt Bad Doberan entwickle man das gesamte Areal, um die Attraktivität dieses zentralen, aber über Jahre unangetasteten Bereichs zu steigern: „Wir sanieren die erworbenen Gebäude von Grund auf – dabei stehen wir in engem Kontakt mit der Denkmalschutzbehörde des Landkreises Rostock, so dass der historische Charakter dieses Platzes neu erstrahlt.“

Die Gebäude werden derzeit saniert und beherbergen künftig Büros und Lager. „Die Parkplätze hier sind knapp bemessen und oft belegt“, erläutert Kopsch. „Wenn die Sanierung der Gebäude im Herbst abgeschlossen wird, beginnt der Parkplatzbau.“ Neue Fahrradständer sowie eine moderne und gepflegte Begrünung sollen später das Gesamtbild abrunden.

Wird in den kommenden Monaten von Grund auf umgestaltet und besucherfreundlicher: der Bahnhofsvorplatz in Bad Doberan. Quelle: Lennart Plottke

Das soll aber erst der Anfang für die Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes sein. „Wir wollen den Bereich komplett überplanen“, sagt Bad Doberan Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos). So werde etwa der Fußweg barrierefrei ausgebaut. Der Wunsch der Stadt: den Weg auf der anderen Seite der Schienen am Wald entlangzuführen. Zudem soll nicht nur der Fußweg, sondern auch die Buswendeschleife optimiert werden.

Der an den Bahnhofsvorplatz angrenzende Bereich – der Drümpel – ist ebenfalls seit Jahren Thema in der Stadt. Die Treppe ist marode, die Wege durch den Wald zum Parkplatz sind unbefestigt und Stolperfallen. Wer mit Kinderwagen, Rollkoffer oder Fahrrad zum Bahnhof möchte, muss den schmale Fußgängerweg entlang der Bahnhofstraße nutzen.

Von Lennart Plottke