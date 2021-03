Bad Doberan

Bauzäune am Alexandrinenplatz in Bad Doberan: Seit Montag wird am Molli-Gleis gearbeitet. Das hat auch Folgen für die Autofahrer. Die Bundesstraße 105 wird für voraussichtlich vier Tage gesperrt werden. Für die Bäderbahn Molli wird ab 12. März ein Schienenersatzverkehr zwischen Rennbahn und Bahnhof Bad Doberan eingesetzt. Der Anschluss an die Züge der Deutschen Bahn besteht weiterhin. Die Züge von Kühlungsborn zur Rennbahn fahren planmäßig.

„Die Gleistragplatten haben sich abgesenkt“, informiert Molli-Chef Michael Mißlitz. „Wenn wir nichts machen, besteht das Risiko, dass wir den Verkehr im Sommer vielleicht einstellen müssen.“ Daher werden die Bauarbeiten seit einem halben Jahr vorbereitet und die Zeit jetzt genutzt, um sich das Gleisbett und den Untergrund genau anzuschauen. „Wir können uns das Absinken der Gleistragplatten nicht erklären.“

Gleis liegt auf alten Holzschwellen

Seit Montag laufen die vorbereitenden Maßnahmen, mit der die TGR – Tief-, Gleis- und Ingenieurbau Rostock beauftragt ist. 120 Meter Gleis werden bearbeitet. Das Besondere am Abschnitt zwischen Bahnübergang Alexandrinenplatz und Bahnübergang B 105 ist der Untergrund. Das Gleis liegt auf uralten Holzschwellen in einem Kiesbett, ist zum Teil von Holzbalken eingefasst. Der gesamte Platz sei auf Rüttelstopfsäulen gegründet, erläutert Mißlitz.

Das Gleis auf dem Alexandrinenplatz stammt etwa aus den 1980er Jahren und wurde seit der Wende nicht gemacht. Der Bahnübergang B 105 sei in der Mitte der 90er Jahre gemacht worden. „Der ist durch den Schwerlastverkehr hoch belastet. Da können wir froh sein, dass er 25 Jahre gehalten hat“, sagt der Molli-Chef. Die bisherigen Gleistragplatten werden nochmals neu eingebaut, allerdings die hochbelasteten in ihrer Lage geändert.

Spätestens 2035 müsse der komplette Abschnitt des Bahnübergangs B 105 einschließlich der dann wieder 40 Jahre alten Bahnübergangssicherungsanlagen neu gebaut werden. Jetzt soll sich vor allem der Untergrund angeschaut und dieser stabilisiert werden.

Schienenersatzverkehr ab 12. März

Derzeit fährt der Molli noch zwischen Bahnhof Bad Doberan und Kühlungsborn-West. Ab 12. März wird dann Schienenersatzverkehr ab der Rennbahn bis zum Bahnhof Bad Doberan gefahren, informiert Mißlitz. Voraussichtlich von Freitag, 12. März, bis einschließlich Montag, 15. März, wird die B 105 auf Höhe des Bahnübergangs voll gesperrt. Der Verkehr wird durch die Innenstadt umgeleitet. Die Kreuzung B 105/Bahnhofstraße ist von der Sperrung nicht betroffen.

Von Anja Levien