Kühlungsborn

Das neue Vereinsheim des FSV Kühlungsborn am Sportplatz in West nimmt Gestalt an. „Wir planen die Eröffnungsfeier am 26. Oktober“, sagt der Vorsitzende Philipp Reimer. Bis dahin seien noch letzte Feinheiten zu machen. So werde beispielsweise noch das Dach eingedeckt. Auch an den Umkleidekabinen und dem Schulun...