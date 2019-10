Bauarbeiten an der B 105 in Bad Doberan

Bad Doberan

Fußgänger in Bad Doberan müssen sich ab Montag, 14. Oktober, auf Einschränkungen einstellen. Der nördliche Fußgängerweg an der B 105/ Rostocker Straße wird auf Höhe des Alexandrinenplatzes gesperrt werden. Grund dafür sind Bauarbeiten.

„Die Arbeiten umfassen im Wesentlichen den Tiefeinbau von einem Schlammfang und einem Leichtflüssigkeitsabscheider mit einem Durchmesser von 2500 bis 3000 Millimeter sowie drei Kontroll- und Probeentnahmeschächten mit einem Durchmesser von 1000 Millimeter einschließlich der Verrohrungen und des Auslaufs in den Wallbach“, teilt das Straßenbauamt Stralsund mit.

Heißt: Alles, was der Regen in dem Bereich von der Straße spült, kommt hier an. Da das Regenwasser in den Wallbach eingeleitet wird, muss verhindert werden, dass Öl, Leichtbenzin oder andere Schadstoffe in den Bach gelangen. Dafür gibt es den Sandfang und den Abscheider. Letzterer sorgt dafür, dass das Öl, was im Normalfall in kleinsten Mengen auf die Straße gelangen kann, vom Regenwasser getrennt und aufgefangen wird, erläutert Manfred Borowy vom Straßenbauamt. Aber genauso würden Gummireste der Reifen oder Bremsstaub rausgefiltert werden.

300 000 Euro Kosten trägt der Bund

Die Bauarbeiten sind vom 14. Oktober bis 22. November geplant. „Hierbei kann es zu zeitweiligen Behinderungen im Straßenverkehr kommen. Grundsätzlich wird der zweistreifige Straßenverkehr auf der Bundesstraße aufrechterhalten“, so das Straßenbauamt. Die Kosten von 300 000 Euro für das Vorhaben trage der Bund.

„Für die gesamte Bauzeit wird der nördliche Rad- und Gehweg an der Rostocker Straße voll gesperrt. Der Fußgängerverkehr aus Richtung Alexandrinenplatz muss dann den Gehweg am südlichen Rand der Bundesstraße nutzen“, informiert das Amt weiter. „Der Fußgänger- und Radfahrerverkehr aus östlicher Richtung wird über den Straßenabschnitt Am Wallbach bis zur Fußgängerbrücke geleitet und kann über den Straßenabschnitt Rosenwinkel den Kamp erreichen.“ Der Zugang und die Nutzung der öffentlichen Toilette werde zu jeder Zeit gewährt.

Von Anja Levien