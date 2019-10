Wieder Bauarbeiten auf der L12

Hinter Bollhagen

Kleinere Verkehrsbehinderungen gab es zu Wochenbeginn auf der L12 bei Hinter Bollhagen in Richtung Kühlungsborn. Dort wurde der Fahrbahnrand in Stand gesetzt. „Der Bauvertrag sieht vor, dass dabei auch die Bankette neu gemacht wird“, erklärt Ralf Borowy, stellvertretender Leiter des zuständigen Straßenbauamtes Stralsund. „Wir sehen immer zu, dass wir die Hauptarbeiten während der Vollsperrung durchziehen. „Der Rest – die Randstreifen und ein paar Anpassungsarbeiten – wird dann nachgezogen. „Das passiert sehr flexibel“, sagt Ralf Borowy. Das erledige die beauftragte Baufirma innerhalb eines vertraglich festgesetzten Zeitraumes nach und nach. „Die letzten Leistungen werden zum Winter abgeschlossen sein“, kündigt er an.

Die Landesstraße 12 zwischen Kühlungsborn und dem Kreisverkehr Heiligendamm, Höhe Rennbahn, wurde seit April saniert. Ebenso die Landesstraße 11 / Schlossstraße in Kühlungsborn. Dabei sind die alten Fahrbahndecken erneuert worden. Die Kosten von 2,3 Millionen Euro trägt das Land Mecklenburg-Vorpommern. Bei den Bauarbeiten war die vorhandene Asphaltdecke in voller Breite abgefräst und durch eine neue Asphaltdecke ersetzt worden. Auf der L12 waren elf Kilometer betroffen, auf der L11 zusätzlich etwa 1,3 Kilometer. Die Bauarbeiten fanden in fünf Abschnitten statt.

Von Cora Meyer