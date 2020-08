Kröpelin

Auf der Landesstraße 11 finden noch bis Montag zwischen Kröpelin und Jennewitz Bauarbeiten statt. Wie das Straßenbauamt Stralsund mitteilt, wird die Straße in den Randbereichen der Fahrbahn instand gesetzt. Das Fahrbahnprofil solle in Teilbereichen so wiederhergestellt werden, dass das Oberflächenwasser abgeleitet werde und die Verkehrssicherheit somit wiederhergestellt sei. Dafür wird der Verkehr per Ampelregelung einspurig an der Baustelle vorbeigeführt.

Die Bauarbeiten sind Teil mehrerer Asphaltreparaturen im Bereich der Straßenmeistereien Kröpelin, Güstrow und Teterow. Die Arbeiten zwischen Kröpelin und Jennewitz sollen voraussichtlich am Montag, 24. August, abgeschlossen sein. Am Wochenende sei die Fahrbahn zweispurig befahrbar.

Von Anja Levien