Kritzkow/Laage

Seit Monaten schon ist die wichtige Autobahnbrücke über die A 19 an der Anschlussstelle Kritzkow/Laage gesperrt – seit Ende Juli schon. Verantwortlich dafür sind massive Schäden an der Fahrbahndecke. Nun rollen die ersten Bagger. Erste Arbeiten haben begonnen.

Die Brücke über die A 19 muss komplett erneuert werden. Doch bis es so weit ist, müssen Autofahrer mit einer Behelfsbrücke vorliebnehmen. Deren Bau wird zurzeit vorbereitet. Doch bis die Behelfsbrücke steht, sollen insgesamt fünf Monate vergehen.

Tragfähigkeit der Brücke war seit Jahren eingeschränkt

Dass die Tragfähigkeit der Brücke eingeschränkt ist, sei laut Autobahn GmbH seit bereits drei Jahren bekannt gewesen. Sie stand seither unter ständiger Beobachtung und wurde in regelmäßigen Abständen Sonderüberprüfungen unterzogen. Seit dem Sommer war die Brücke gesperrt – vor allem zum Unmut vieler Händler in Güstrow und Laage. Eine direkte Verbindung zwischen den beiden Städten gibt es seit der Sperrung nicht mehr. Der Teil über die B 103, der über die Autobahn führt, muss weiträumig umfahren werden.

Da die direkte Verkehrsbeziehung zwischen Güstrow und Laage im Zuge der B 103 weiterhin nicht möglich ist, bedeute dies bislang noch, dass die Ausfahrt an der Anschlussstelle Laage in Richtung Berlin mit dem Ziel Laage nicht genutzt werden könne, ebenso wenig die Ausfahrt in Richtung Rostock mit dem Ziel Güstrow, die Auffahrt in Richtung Berlin von Laage kommend und die Auffahrt in Richtung Rostock aus Güstrow.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Einen Trick jedoch gibt es für Autofahrer, die über die Autobahn aus Richtung Güstrow oder Rostock nach Laage fahren wollen: einfach eine Auffahrt weiter bis zur Anschlussstelle Glasewitz fahren, dort wieder umdrehen und auf die Fahrbahn Richtung Rostock fahren und an der Anschlussstelle Kritzkow Richtung Laage abfahren. Der Zeitverlust hält sich bei dieser Methode in Grenzen – etwa acht Minuten.

Von der Brückensperrung betroffen sind auch der Flughafen Laage und das dort angesiedelte Impfzentrum. Reisende und Impfwillige sollten für die Anfahrt daher mehr Zeit einplanen. Ab dem Frühjahr soll dann die Behelfsbrücke stehen und den Verkehr entlasten.

Von Michaela Krohn