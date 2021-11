Bad Doberan

Kamp, Beethovenstraße, Klostergelände: An mehreren Orten in der Stadt wird derzeit gebaut. Auf der Stadtvertreterversammlung informierte Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos) über den aktuellen Stand der Projekte sowie die Entwicklungen zu den Themen Zukunft Rennbahn und Pläne für Vorder Bollhagen.

Umgestaltung Parkanlage Kamp

Die Umgestaltung der zentralen Parkanlage Kamp in Bad Doberan soll bis Ende November abgeschlossen sein. Die Bauabnahme erfolge dann Mitte Dezember. Zurzeit werde die Beleuchtung installiert. Die abgebauten Leitungen für Wasser und Abwasser würden bis 4. Dezember wieder installiert sein.

Die Stadt hat die Wege und teilweise auch Bepflanzung auf dem Kamp erneuern lassen. Die Wege haben jetzt eine wassergebundene Decke, Trampelpfade sind verschwunden und an der Südspitze ist ein neuer Eingang entstanden. Neben dem weißen Pavillon wurde ein Balancierparcours aufgebaut. An die Südspitze soll noch ein Kinderkarussell, zwischen roten und weißen Pavillon ein Brunnen kommen.

Neubau Brücken

Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr baut die Brücke über das Bollhäger Fließ in der Beethovenstraße neu. Wie der Bürgermeister informiert, solle bis zum 31. Dezember die Verkehrsfreigabe erfolgen – so wie es geplant war. Danach gebe es Restarbeiten, unter anderem das Versetzen des Fußgängerüberweges in die Nähe des Stadt- und Bädermuseums.

Im Klostergelände sollen drei Brücken erneuert werden. Hier seien die Aufträge erteilt worden. An der Brücke zwischen Wiesenweg und Kollbruchweg über den Althöfer Bach hätten die Arbeiten am Oberbau begonnen. Sie sollen bis Ende November dauern.

Treppenanlage Buchenberg

Die neue Treppenanlage, die den Buchenberg mit dem Parkentiner Weg verbindet, soll zu Weihnachten fertig sein. Das Projekt stand seit Jahren im Haushalt der Stadt drin, wurde aber immer wieder verschoben.

Bauarbeiten Thünenstraße

Der Gehweg Richtung des Einkaufsmarktes Norma ist erneuert worden. Jetzt beginnt die Sanierung der gegenüberliegenden Seite.

Arbeitsgruppe für die Zukunft der Rennbahn

Die Arbeitsgruppe, die sich mit der künftigen Entwicklung der Galopprennbahn befasst, trifft sich am Montag, 15. November. Sie besteht aus dem Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus, dem Vorsitzenden des Sozialausschusses und dem Präsidium der Stadtvertreterversammlung. Tino Leipold von den Bernsteinreitern werde als Gast erwartet. „Vermutlich werde die Verwaltung im Anschluss an das Treffen eine Beschlussvorlage zur nächsten Sitzung einbringen“, so Arenz.

Gespräche über Vorder Bollhagen

Nachdem am 27. Oktober auf einer Einwohnerversammlung in Vorder Bollhagen die Pläne der Gut Vorder Bollhagen GmbH für den Ort vorgestellt wurden, treffen sich nun laut Jochen Arenz Vertreter der GmbH sowie der Verwaltung, um über die von Einwohnern geäußerten Vorstellungen zu sprechen.

Von Anja Levien