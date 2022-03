Bauarbeiten in Rerik: Diese Straße wird zeitweise gesperrt

Rerik

Die Fahrbahn der Straße am Zeltplatz in Rerik wird erneuert. Darüber informierte die Stadt am Donnerstag. Die Bauarbeiten sind für den Zeitraum vom Montag, dem 4. April, bis zum Mittwoch, dem 13. April geplant. Auf dem Abschnitt von der Landesstraße (L) 122 bis zum Buchenweg werden Asphalttragschicht und Asphaltdeckschicht ausgebaut, eventuelle Schadstellen im Untergrund saniert und anschließend wieder eingebaut.

Für den Zeitraum der Fräs- und Asphaltierungsarbeiten wird die Strecke voll gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Für Nacharbeiten wird die Fahrbahn teilweise gesperrt werden müssen. Der Verkehr wird dann an der Baustelle vorbeigeführt.

Von Cora Meyer