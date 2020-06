Bauarbeiten in Wittenbeck: Dann ist die Landesstraße voll gesperrt

Wittenbeck

Der Beginn der Bauarbeiten am Kreisverkehr hinter Wittenbeck sollen demnächst beginnen. Nach Angaben des Straßenbauamtes Stralsund geht es voraussichtlich am Donnerstag, 18. Juni, los. An der Gabelung hinter dem Ortsausgang in Richtung Kühlungsborn waren immer wieder Unfälle passiert.

Um den Kreisverkehr werde ein Radweg ergänzt, teilte das Straßenbauamt weiter mit. Zudem solle die Lücke im Radweg zwischen dem Knotenpunkt und dem Ortseingang Wittenbeck geschlossen werden. Ergänzend erhalte der Radweg zwischen Wittenbeck und Kühlungsborn entlang der Landesstraße 12 eine neue Asphaltdecke.

Zwei Wochen Vollsperrung

Während der Bauzeit wird es nach Angaben des Amtes anfangs zu keinen verkehrlichen Einschränkungen kommen. Später seien jedoch die Sperrungen der einzelnen Knotenpunktäste notwendig. Der Verkehr soll dann jeweils über Kühlungsborn umgeleitet werden. Zum Ende der Bauarbeiten muss die Stelle 14 Tage lang voll gesperrt werden.

Autofahrer sollten sich auf einen weiten Umweg einstellen. Der Verkehr wird über Steffenshagen umgeleitet und führt dann in Reddelich auf die Bundesstraße 105. In Kröpelin geht es über die Landesstraße 11 (Kühlungsborner Chaussee) und über die Schlossstraße nach Kühlungsborn.

Die Bauarbeiten an dem Kreisverkehr sollen nach Einschätzung des Straßenbauamtes voraussichtlich bis zum 30. November diesen Jahres abgeschlossen sein. Die Kosten dafür belaufen sich auf etwa 711 000 Euro. Sie werden vom Land Mecklenburg-Vorpommern und der Gemeinde Wittenbeck gemeinsam getragen.

