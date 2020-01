Bauarbeiten neben B105 gehen am Montag weiter

Bad Doberan

Am Montag gehen die Bauarbeiten neben der B105 in Bad Doberan weiter. Hier wird seit Oktober 2019 ein Schlammfang und ein Leichtflüssigkeitsabscheider sowie drei Kontroll- und Probeentnahmeschächte eingebaut. Bei den Arbeiten, die bis November dauern sollten, kam es zu Verzögerungen. Das Vorhaben musste umgeplant werden.

Grund dafür sind Telekommunikationsleitungen, die anders verlegt waren als in den Bestandsunterlagen notiert war, informiert das Straßenbauamt Stralsund. Deshalb musste der Einbau der Schächte und Co. verlegt werden. „Diese Verlegung erforderte weiterreichende Maßnahmen, hauptsächlich waren die Trink- und Schmutzwasser-Leitungen auch umzuverlegen“, teilt Manfred Borowy, Dezernent Straßenbau im Straßenbauamt mit. Zusätzlich hätten Hindernisse im Baugrund das Einbringen der Spundwände erschwert. Die Bauarbeiten sollen bis März andauern, soweit das Wetter mitspielt.

Bis dahin ist der Fußgängerweg in Richtung Kröpelin weiterhin auf Höhe der Brücke bis zur Ampel gesperrt. Im Straßenverkehr könne es zu zeitweiligen Behinderungen kommen, grundsätzlich werde der zweistreifige Straßenverkehr auf der Bundesstraße aufrechterhalten.

Sandfang und Abscheider verhindern, das verschmutztes Regenwasser von der Straße in den Wallbach eingeleitet wird. Letzterer sorgt dafür, dass das Öl, was im Normalfall in kleinsten Mengen auf die Straße gelangen kann, vom Regenwasser getrennt und aufgefangen wird.

Von Anja Levien