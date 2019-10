Baubeginn in Straße des Friedens in Kröpelin verschoben

Kröpelin

Weil notwendige Materialien nicht lieferbar sind, verschiebt sich der Beginn der Bauarbeiten in der Straße des Friedens um zwei Wochen. Wie Bürgermeister Thomas Gutteck mitteilt, ist der Baubeginn für die 45. Kalenderwoche also ab 4. November vorgesehen.

1,2 Millionen Euro investieren Stadt und Zweckverband Kühlung in die Sanierung der Straße des Friedens in Kröpelin sowie die Erneuerung der Wasserkanäle. In sechs Bauabschnitten sollen die Arbeiten durchgeführt werden. Begonnen wir an der Kreuzung Straße des Friedens/ Hohlweg. Beide Straßen sind dann gesperrt. Davon betroffen sind auch die Kita „Pusteblume“ und das Seniorenzentrum „Am Wedenberg“.

Im Kreuzungsbereich müssen Anschlüsse für Trink- und Schmutzwasser hergestellt werden. Der Verkehr wird anderthalb bis zwei Wochen einspurig mittels Ampelschaltung an der Baustelle vorbeigeführt, hieß es Ende September auf einer Einwohnerversammlung. Die Einbahnstraßenregelung in dem Areal ist während der Bauarbeiten aufgehoben.

Laut dem Landkreis Rostock werden diese bis voraussichtlich Juni 2020 andauern.

Von Anja Levien