Bastorf

Getreide mahlen, Tiere füttern, Äpfel pflücken: All das sollen Besucher auf dem Bauernhof von Volker Bredenkamp bald tun können. Er will dort Landwirtschaft erlebbar und verständlich machen – und den Hof zu einem Ausflugsziel.

Zunächst einmal will Volker Bredenkamp eine neue Scheune bauen. „Die soll dann eine Doppelnutzung haben“, sagt er. Denn außer den Landmaschinen sollen darin auch ein Hofcafé und ein Bauernmarkt untergebracht sein. Außerdem will die Familie das Außengelände umgestalten, um Besuchern einen Einblick in Ackerbau und Viehzucht zu geben. „Wir wollen, dass die Leute mit uns darüber sprechen, wie Landwirtschaft in Zukunft sein soll.“

Zurück zu Altbewährtem

Veränderungen gibt es auch für die Schweine von Volker Bredenkamp. Einige von ihnen sollen in einem neuen Stall künftig auf Stroh gehalten werden. „Da können sich die Tiere mehr bewegen und im Stroh wühlen“, sagt er. Das hat allerdings auch zur Folge, dass die Schweine mehr Futter brauchen – die Haltung wird teurer. „Zunächst fangen wir mit 50 Tieren an, bis zu 100 sind in dieser Haltung möglich.“ Aus dem Fleisch will die Familie dann Wurst und Schinken produzieren lassen – und im eigenen Hofladen selbst verkaufen.

„Ich habe alte Familienrezepte von meiner Mutter geerbt“, sagt Volker Bredenkamp. „Ich weiß, wie eine ordentliche Mettwurst und ein ordentlicher Schinken schmecken muss, daran erinnere ich mich noch genau.“ Den Laden wolle man aber auch für andere lokale Erzeuger öffnen. „Gerade kleinen Höfen, die selbst gar nicht die Möglichkeit haben, ihre Waren zu vermarkten, wollen wir damit eine Chance dazu geben“, sagt Volker Bredenkamps Tochter Johanna Wollschläger.

Auf dem Rundgang über das Gelände erleben die Besucher verschiedene Aspekte der Landwirtschaft. Quelle: Cora Meyer

Führungen für Gruppen

Die ganze Familie ist an dem Konzept beteiligt. „Es ist auch darauf ausgelegt, dass wir zumindest am Anfang auch alles alleine schaffen.“ Dazu gehören auch die Führungen über den Hof. „Bis zu zwanzig Besucher wollen wir sammeln“, sagt Volker Bredenkamp. Die können zunächst in der Scheune Mähdrescher und Co. bestaunen. Anschließend geht es zu den Tieren. Insgesamt 1400 Mastschweine halten die Bredenkamps. „Außerdem wollen wir eine kleine Mutterkuhherde anschaffen, vielleicht Schafe und Ziegen.“ Aus dem Stall führen Volker Bredenkamp, seine Frau Carmen oder die beiden Töchter Johanna und Dorothea die Besucher über eine Streuobstwiese und an Getreidefeldern vorbei zurück zum Anfang des Rundganges. „Wir freuen uns natürlich, wenn sie anschließend noch bei uns einkehren oder einkaufen“, sagt der Landwirt.

Zunächst will die Familie klein anfangen „und dann sehen, wie es läuft.“ 100 Parkplätze sollen für den Anfang auf dem Gelände entstehen. Die könnten nötig sein, denn auf dem Hof sollen auch Veranstaltungen stattfinden. „Ich könnte mir beispielsweise ein Erntefest vorstellen oder einen Tannenbaumverkauf im Winter.“

„Interesse an der Landwirtschaft ist da“

Die Idee für das Projekt reifte schon lange im Kopf von Volker Bredenkamp. „Vor 15 Jahren habe ich mal einen Urlauber auf dem Mähdrescher mitgenommen. Nur für eine halbe Stunde.“ Danach sei der Mann so begeistert gewesen, dass er dem Landwirt zwanzig Euro dafür geben wollte. „Seitdem hat mich das nicht mehr losgelassen.“ Damals habe er gemerkt, dass es einen Bedarf gibt „Die Leute wollen etwas über die Landwirtschaft wissen.“ Und jetzt hat er Zeit, die Idee zu verwirklichen. „Meine Tochter Dorothea und mein Schwiegersohn haben die Feldbearbeitung übernommen. Und ich will ja nicht den ganzen Tag Tennis spielen.“

Auf der vergangenen Gemeindevertretersitzung von Bastorf hat er das Projekt erstmals vorgestellt. Die Resonanz war positiv. „Wenn es gut läuft, wollen wir im kommenden Frühjahr mit dem Bau beginnen. Zum Winter hin soll dann die Scheune stehen.“ In der dunklen Jahreszeit sei dann Zeit für den Innenausbau. Dabei wollen die Bredenkamps auch selbst anpacken. „Fördermittel haben wir zwar beantragt. Es sieht aber nicht so aus, dass wir sie bekommen. Deshalb versuchen wir, das erstmal alleine zu stemmen.“ Man wolle klein anfangen. „Oder eben Stück für Stück,“ sagt Tochter Johanna.

Die Familie hat noch viele Ideen. Wichtig ist ihr aber vor allem eines: „Bei uns geht es um die Landwirtschaft. Wir machen hier keinen Rummelplatz.“

