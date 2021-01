Bad Doberan

Wegen eines umgestürzten Baumes war die Landesstraße 12 am Donnerstagabend zeitweise voll gesperrt. Verletzt wurde niemand. Gegen 20 Uhr war der Baum zwischen der Zufahrt zur Dammchaussee und der Rennbahn auf die Straße gefallen. Die Feuerwehr Bad Doberan rückte mit einem Kran an, um das Hindernis zu beseitigen. Einsatzkräfte der Polizei sperrten die Straße an der Dammchaussee und am Kreisverkehr nach Heiligendamm ab. Nach etwa zwei Stunden war der Einsatz beendet.

Von OZ