Baumfällung in Kröpelin: Das sagt der Landkreis

Kröpelin/Güstrow

Am vergangenen Dienstag hatte in Kröpelin die Fällung einer großen Linde an der Wismarschen Straße für einige Aufregung gesorgt. Zu den Gründen für die Erteilung einer Fällgenehmigung teilte das zuständige Umweltamt der Redaktion gestern auf Anfrage mit: „Das Grundstück, auf dem der Baum wächst, liegt im Geltungsbereich eines Bebauungsplans der Stadt Kröpelin. Anfang diesen Jahres wurde der Antrag zur Fällung der Silberlinde in Kröpelin, Wismarsche Straße, gestellt. In dem Zusammenhang nahm ein Sachverständiger eine eingehende Untersuchung vor. Der Gutachter empfahl die Fällung des Baumes aufgrund der umfangreichen Defektsymptome und der negativen Prognose wegen des fortgeschrittenen pilzbedingten Holzabbaus. Er verwies darauf, dass die Linde an dem Standort nicht entwicklungsfähig ist. Der Baum hatte seine Statik in den letzten Jahrzehnten an die starken Einschränkungen angepasst. Daher wurde die Genehmigung zur Fällung erteilt. Mit der Genehmigung sind Ausgleichspflanzungen verbunden.“

Von th