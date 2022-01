Baumpflegearbeiten an der B 105 zwischen Neubukow und Bargeshagen

Bargeshagen

Pflegearbeiten an den Bäumen entlang der B105 zwischen Bargeshagen und Bad Doberan haben am Mittwoch zu Behinderungen im Straßenverkehr geführt. Zum Teil wurde die Straße kurzzeitig voll gesperrt. Einige Autofahrer drehten auf der Bundesstraße um.

Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr in Mecklenburg-Vorpommern informiert, wird es Ende nächster Woche weitere Baumpflegearbeiten geben. Dann ist ein Abschnitt der B105 in Neubukow betroffen. Damit die Arbeiten durchgeführt werden können, wird die Straße in dem betroffenen Abschnitt halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird per Ampel geregelt. Eine Vollsperrung sei dort derzeit nicht vorgesehen, gegebenenfalls aber kurzzeitig möglich.

Von Anja Levien