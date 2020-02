Baumwipfelpfad für Bad Doberan: Baustart für 2021 geplant

Bad Doberan

Ein großes Projekt in Bad Doberan ist in den kommenden Jahren der Baumwipfelpfad, der an der Rennbahn gebaut werden soll. Die Erlebnis Akademie AG aus Bad Kötzting möchte das Vorhaben realisieren. Die Idee: in unberührter Natur spazieren gehen und einzigartige Perspektiven erleben.

Der Baumwipfelpfad soll an der Rennbahn nördlich der Landesstraße 12 entstehen, der Turm 43 Meter hoch sein. Damit die Gäste zum Pfad gelangen, muss über die Landesstraße und das Molligleis eine Brücke gebaut werden. Der Eingang soll am Parkplatz der Rennbahn entstehen.

Doch warum Bad Doberan? „Das liegt an der Umgebung, der schönen Natur, der Ostsee und der guten Lage“, sagt Patrizia Müller, Sprecherin der Erlebnis Akademie. Und: „Es ist ein touristisches Grundaufkommen vorhanden, das wir brauchen.“ Derzeit liefen die Planungen für den Baumwipfelpfad. Details konnte Patrizia Müller noch nicht nennen. Das Unternehmen plane mit einem Baubeginn im kommenden Jahr. „Das hängt jetzt von der Genehmigungsphase ab.“

Bebauungsplan für Projekt notwendig

Denn eine Voraussetzung für das Projekt ist ein Bebauungsplan. Der Aufstellung des Planes hatten die Stadtvertreter bereits zugestimmt. Mit dem Straßenverkehrsamt Stralsund, der Mecklenburgischen Bäderbahn Molli GmbH und dem Forstamt seien bereits Gespräche geführt worden, denn für das Projekt müsse Straßen-, Bahn- und Waldrecht beachtet werden, teilte Bauamtsleiter Norbert Sass vor kurzem mit. „Mitte Februar wollen wir die Träger öffentlicher Belange beteiligen“, sagte Sass. Das heißt, Forstamt und Co. geben Stellungnahmen zum Projekt ab.

„Ziel ist es, dass wir am Ende der Sommerzeit einen Satzungs- und Abwägungsbeschluss haben, der dann noch mal öffentlich gemacht wird.“ In diesen sind die Stellungnahmen dann eingearbeitet und gegebenenfalls Anpassungen vorgenommen worden. Danach folgt der Satzungsbeschluss. Beides bedarf der Zustimmung der Stadtvertretung.

Die Erlebnis Akademie ist in Mecklenburg-Vorpommern bereits aktiv, betreibt das Naturerbe-Zentrum Rügen mit Baumwipfelpfad in Prora. In Heringsdorf auf Usedom war am 3. Februar Baustart für eine neue Naturerlebniseinrichtung dieser Art. Auf einer Pfadlänge von etwa 1350 Metern wird der Holzsteg über mehrere Lernstationen in den Themenbereichen Umweltbildung, Naturpark Usedom sowie heimische Flora und Fauna verfügen.

Von Anja Levien