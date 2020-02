Mit Tanz, Showeinlage und Klamauk ist am Sonnabend in Bad Doberan Karneval gefeiert worden. Das Motto „Die goldenen 20er Jahre“ setzten viele Gäste getreu um, kamen in Paillettenkleidern und Hosenanzügen. Erstmals wurde in der neuen Sporthalle am Busbahnhof gefeiert. Dabei gab es ein kleines Manko.