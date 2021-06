Bad Doberan

Die Schwalben fliegen im Wirtschaftsgebäude im Klostergelände Bad Doberan ein und aus. Sie, die Fledermäuse und der Turmfalke haben hier ihre Niststätten. Das ist auch ein Grund, warum sich die Sanierung des Gebäudes verzögert. Denn die Tiere müssen für die Bauphase ausziehen. Das Umsetzen geht aber nur zu bestimmten Zeiten im Jahr. „Das geht jetzt nur zum Jahreswechsel 2021/22“, erläutert Sven Thalheim, Mitarbeiter im Amt für Stadtentwicklung und Umwelt. Zudem habe die Corona-Pandemie zu Verzögerungen geführt und die Genehmigungsphase habe sich verlängert.

Doch mittlerweile seien alle Unterlagen für die Baugenehmigung beim Landkreis Rostock eingereicht, mit welcher in den kommenden Wochen gerechnet wird. Wenn diese vorliegt, möchte die Stadt die Ausschreibungen vorbereiten. „Sorge bereitet mir die aktuelle Baukostenentwicklung“, sagt Thalheim.

In den vergangenen Monaten waren mehrere Gutachter im Gebäude unterwegs, wurden Untersuchungen gemacht, darunter restauratorische und holzschutztechnische. Im Mühlenteil des Wirtschaftsgebäudes seien die Schadstoffe wie Asbest entfernt worden.

Fünf Millionen Förderung vom Bund

Ab Februar 2022 soll es dann mit dem ersten Bauabschnitt losgehen. Dieser umfasst eine grundhafte Sanierung, Ausbesserungen im Mauerwerk, neue Türen und Fenster und ein Dach. Denn durch einen Brand fehlt dieses auf einen Teil der Ruine. Über einen anderen wurde ein Notdach installiert. Seit Jahren sammelt der Verein der Freunde und Förderer des Klosters für ein „Dach für neues Leben“. Mit den Spendengeldern sowie einer in Aussicht gestellten Fünf-Millionen-Förderung vom Bund und 2,5 Millionen Euro von der Stadt soll das Gebäude jetzt saniert werden. Für einen zweiten Bauabschnitt werden laut Sven Thalheim noch einmal vier Millionen Euro unter anderem für Innenausbau, Trockenbau und technische Anlagen benötigt.

Blick ins Gewölbe des Wirtschaftsgebäudes. Quelle: Anja Levien

Wie zu Zeiten der Zisterziensermönche soll in dem Gebäude wieder Bier gebraut werden. Neben der Brauerei kommt im Erdgeschoss noch die Gastronomie unter. Aus dem ruinösen Gebäudeteil wird ein Veranstaltungssaal mit 200 Sitzplätzen, Toiletten, einem Empfangsbereich und einer Terrasse. Im Erdgeschoss bleiben die 2016 eingebaut Mühle und das Wasserrad erhalten.

Stadtbibliothek und Stadtarchiv ins Gebäude

Im ersten Geschoss der Backhausmühle soll die Stadtbibliothek einziehen und der Klosterverein ein Ausstellungsraum bekommen. Im zweiten Geschoss sind Räume für das Stadtarchiv vorgesehen. Damit die oberen Stockwerke genutzt werden können, wird laut Sven Thalheim ein neues Tragwerk eingebaut.

Blick in den Darrenanbau, der vom Schutt befreit wurde, der sich nach den Einsturz des Kreuzgewölbes hier gesammelt hatte. Quelle: Anja Levien

Die Zukunft des Anbaus am südlichen Teil des Wirtschaftsgebäudes steht weiterhin nicht fest. „Wir arbeiten an einer Lösung“, sagt Sven Thalheim. Der Anbau ist einsturzgefährdet. In Vorbereitung der Sanierung des Wirtschaftsgebäudes war der Schutt im Darrenanbau, der sich durch einen früheren Einsturz des Kreuzgewölbes auf dem Boden gesammelt hatte, entfernt worden. Dabei stellte sich heraus, dass die Standsicherheit nicht mehr gegeben ist. Ein Bauzaun hält seitdem Spaziergänger fern.

Von Anja Levien