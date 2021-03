Bad Doberan

Erst Corona, jetzt eine Baustelle: Im September 2020 hat Massimo Elgendi sein Restaurant im Weißen Pavillon auf dem Kamp in Bad Doberan geöffnet. Mitte November war Schluss. Lockdown. Sollte es erlaubt sein, am 22. März die Außengastronomie zu öffnen, sitzen Elgendis Gäste in einer Baustelle. Dennoch lässt sich der Gastronom nicht unterkriegen und bleibt optimistisch.

Optimal sei die Baustelle vor der Restauranttür nicht. „Wir haben eine lange Zeit wegen Corona geschlossen.“ Daher wolle er auch öffnen, sobald es möglich sei. Auf dem Kamp werden bis Ende September die Wege neu gestaltet, zwei Spielflächen mit Spielgeräten aufgebaut und ein Wasserspiel zwischen Rotem und Weißem Pavillon installiert. Laut Massimo Elgendi soll das Erreichen des Weißen Pavillons immer möglich sein.

Eine Öffnung werde laut Elgendis durch Corona sowieso nur Schritt für Schritt gehen. „Wir wissen auch nicht, ob eine dritte Welle kommt und wir wieder schließen müssen.“ In dem Fall wolle er dann einen Lieferservice anbieten. „Ich öffne bei erster Gelegenheit“, sagt der Restaurantinhaber und blickt in Bezug auf die Baustelle optimistisch in die Zukunft. Wenn die Parkanlage fertig saniert sei, werde es eine ganz neue Aufenthaltsqualität. Zumindest versprechen dies die Bilder, die er gesehen hat.

Massimo Elgendi im September vorm Weißen Pavillon. Er hatte im Herbst 2020 sein Restaurant erst eröffnet. Quelle: Lennart Plottke

Inzidenz im Landkreis Rostock derzeit nicht stabil

Frühestens ab 22. März dürfen Gastronomen in Mecklenburg-Vorpommern wieder Gäste bewirten – allerdings nur in der Außengastronomie und auch das nur unter bestimmten Voraussetzungen: In Regionen mit einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz zwischen 50 und 100 können Restaurantbetreiber Speisen draußen servieren, müssen dafür aber Termine vergeben. Sitzen an einem Tisch Personen aus mehreren Hausständen, ist ein tagesaktueller negativer Schnell- oder Selbsttest erforderlich. Im Landkreis Rostock lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstag bei 84,8, eine Woche zuvor lag sie bei 83,4, dazwischen stieg sie auf über 100 an.

Derzeit wird im nördlichen Bereich des Kamps gearbeitet. Eine Querung der Parkanlage von Innenstadt Richtung Kreisverwaltung / August-Bebel-Straße ist jederzeit möglich. Der erste Bauabschnitt umfasst das Areal Severinstraße bis Höhe Roter Pavillon. Hier werden zuerst die Versorgungsleitungen wie Trinkwasser und Fernwärme erneuert. Ohne Pflanzungen sollen die Arbeiten im nördlichen Bereich bis Ende Mai dauern. Ab Juni geht es dann an den südlichen Teil. Nur der Bereich zwischen dem Roten und Weißen Pavillon bliebe dann für den Bau des Wasserspiels gesperrt.

Kunstverein plant Ausstellungen

Auch der Kunstverein Roter Pavillon hält an seinen Aktivitäten im Pavillon fest. Sobald es die Corona-Regeln zulassen, möchte der Verein wieder öffnen. Ob die Baustelle, die Menschen abschrecke, werde man dann sehen, sagt Vorsitzende Eva Firzlaff. „Es sieht erst mal abschreckend aus. Aber nach jetzigem Stand bleiben wir ja zugänglich.“

Eva Firzlaff, Vorsitzende des Kunstvereins Roter Pavillon: „Es sieht erst mal abschreckend aus. Aber nach jetzigem Stand bleiben wir ja zugänglich.“ Quelle: Sabine Hügelland

Der Verein hat trotz Corona-Pandemie das Jahr mit Ausstellungen und kleinen Veranstaltungen durchgeplant. „Ich denke, man kann sich arrangieren“, sagt Eva Firzlaff in Bezug auf die Baustelle. „Unsere Veranstaltungen sind sehr klein. Da ja nur die Hälfte des Kamps gesperrt ist, haben wir Platz.“ Der Verein würde den Roten Pavillon gerne wieder öffnen.

Ab Mitte April sollen grafische Arbeiten von Gudrun Poetzsch und Christian Ulrich zu sehen sein. Vor den Sommerferien ist für eine Woche eine Ausstellung mit Kinderwerken eingeplant. Die Jungen und Mädchen sollen sich mit dem Thema Wasserwelten beschäftigen, kündigt Firzlaff an. Ein entsprechender Aufruf dafür, werde rechtzeitig erfolgen.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wegen der Bauarbeiten auf dem Kamp fallen derzeit auch Parkplätze an der August-Bebel-Straße und an der Straße Am Kamp weg. Die Umgestaltung der zentralen Parkanlage war mehrfach in den Stadtgremien diskutiert worden. Vor allem die Spielplätze, Zugänge und eine öffentliche Toilette standen im Fokus der Diskussionen. Letztere wird auf dem Kamp nicht realisiert.

Für die Neugestaltung des Kamps sind 2,24 Millionen Euro vorgesehen, die mit Städtebaufördermitteln unterstützt wird und bis September abgeschlossen sein soll. Danach folgen im Herbst noch Pflanzungen.

Von Anja Levien