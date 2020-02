Baustelle an B105 in Bad Doberan: Ab Montag Umleitung für Autofahrer und Busse

Bad Doberan

Autofahrer in Bad Doberan müssen sich ab kommenden Montag, 10. Februar, auf Einschränkungen einstellen. An der Kreuzung Alexandrinenplatz/B105 muss eine Schleife im Boden, welche die Schaltung der Ampel reguliert, ausgetauscht werden. Dadurch kommt es auch zu Veränderungen im Buslinienverkehr. Das teilt Ute Busse, Mitarbeiterin im Bauamt Bad Doberan, mit.

Die Bundesstraße 105 ist von den Bauarbeiten nicht betroffen. Jedoch wird der Verkehr, der von der Innenstadt stadtauswärts Richtung Bundesstraße fährt, umgeleitet. Denn Autofahrer können vom 10. bis 23. Februar die drei ausfahrenden Spuren nicht mehr nutzen. Heißt: Abbiegen nach rechts in Richtung Kröpelin/ Wismar, nach links Richtung Rostock oder geradeaus weiterfahren nach Hohenfelde ist dann nicht möglich. Die Fahrt ins Zentrum ist von den Bauarbeiten nicht betroffen.

Haltestelle Stadtmitte wird stadtauswärts nicht bedient

Infolge der Sperrung kommt es im gesamten Bauzeitraum auch zu Einschränkungen im Buslinienverkehr der Rebus Regionalbus Rostock. „Die Haltestelle Bad Doberan, Stadtmitte wird in Fahrtrichtung Bahnhof nicht bedient“, teilt das Verkehrsunternehmen mit. Als Ersatz sei für die Linien 107, 119, 125 und 128 die Haltestelle Bad Doberan, Bahnhof zu nutzen. Zum Zustieg in die Linien 103, 104, 108 und 110 stehe die Haltestelle Bad Doberan, Kröpeliner Straße zur Verfügung. Alternativ könne in beiden Fällen auch der ZOB Bad Doberan genutzt werden. „Aufgrund der zu befahrenden Umleitungsstrecke kann es zu geringen Verspätungen kommen. Die Haltestelle Bad Doberan, Stadtmitte in Richtung ZOB wird planmäßig bedient.“

Die Bauarbeiten wurden in die Ferienzeit gelegt, damit der Schulbusverkehr nicht betroffen ist. Für den Austausch der Schleife müsse das Pflaster der Straße aufgenommen werden. Derzeit laufe die Ampel im Notprogramm, erläutert Ute Busse. Heißt, sie läuft im normalen Modus. Als verkehrsabhängige Ampel kann sie in der Regel auf das Verkehrsaufkommen reagieren. Wenn zum Beispiel nur ein Auto an der Kreuzung steht, bekommt der Fahrer schneller grün. Im Notprogramm würden die einzelnen Ampelphasen hintereinander durchgespielt.

