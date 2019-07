Bauarbeiten an L 12 vor dem Abschluss

Bad Doberan Keine Verkehrsbehinderungen mehr - Bauarbeiten an L 12 vor dem Abschluss Die Erneuerung der Fahrbahndecke zwischen Kühlungsborn und Heiligendamm soll Ende Juli abgeschlossen sein. Momentan laufen Restarbeiten. Autos haben aber wieder freie Fahrt.

Im letzten Abschnitt der Bauarbeiten an der L 12 wurde die Fahrbahndecke in Kühlungsborn an der Kreuzung Schlossstraße/Grüner Weg/Pfarrweg erneuert. Quelle: Cora Meyer