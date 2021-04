Baustellen in Bad Doberan machen Schulweg gefährlich

Bad Doberan

Der Schulweg ist für die Schüler der Lessinggrundschule und der Regionalen Schule am Kamp in Bad Doberan unübersichtlicher geworden. Grund dafür ist die Zunahme des Verkehrs. Durch die Vollsperrung der Beethovenstraße am ZOB fahren jetzt mehr Fahrzeuge durch die Goethe- und Severinstraße. So zumindest ist der Eindruck von Stefan Grammann, Mitglied der Wählergruppe Jugend-Umwelt-Sport (JUS) und Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt. Die JUS setzt sich daher für einen temporären Fußgängerüberweg in der Severinstraße ein.

„Der Verkehrsfluss hat derart zugenommen, dass die Schülerinnen und Schüler aus Bad Doberan nicht mehr sicher die Schulen erreichen können, da sich auf der Severinstraße Autos von der Kreuzung Goethestraße bis zur Beethovenstraße zurückstauen.“ Momentan querten die Kinder die Straße zwischen den Autos. „Es ist eine Frage der Zeit, bis hier etwas passiert“, sagt auch JUS-Mitglied und Stadtvertreter Toni Beyer.

Viele Verkehrsteilnehmer auf engstem Raum

Kreuzung Goethestraße/Severinstraße/Am Markt, morgens 7.30 Uhr: Einen gesicherten Übergang gibt es hier nicht. Schüler auf Rollern, Fahrrädern oder zu Fuß suchen sich ihren Weg durch den fließenden Verkehr, gehen über die Hilfsübergänge, die durch abgesenkte Bordsteine und andere Pflastersteine markiert sind.

Umfrage zu Schulweg in Bad Doberan: Braucht die Severinstraße einen sicheren Fußgängerüberweg? Stimmen Sie mit ab.

An der Ecke Am Kamp/Severinstraße laufen die Schüler quer über die Kreuzung. Es ist nicht nur der Schulweg für den Schulcampus an der Beethovenstraße. Die Gymnasiasten müssen auch hier lang, um in ihre Räume im Außenstandort im ehemaligen Amtsgericht zu gelangen. Der Weg über den Kamp ist für sie gesperrt. Hier werden die Wege neu gemacht.

„Die Kinder müssen exakt aufpassen, der Verkehrsfluss hat sich verdreifacht“, sagt Stefan Grammann. Doch nicht alle Kinder sind auf dem Schulweg hochkonzentriert, zeigen die Beobachtungen am Morgen. Die Schüler sammeln sich vor den Schulen an der Beethovenstraße. Ein Junge sieht seinen Freund und geht schnurstracks über die Verbindungsstraße auf ihn zu. Die Autofahrerin bremst.

Beschluss für Stadtvertreter

Auch für die Autofahrer ist die Situation unübersichtlich. Die Severinstraße, die in beide Richtungen befahren werden kann, ist eng. Ein Bus rammt einen Bauklotz, der über den Bordstein ragt. Ein Pkw muss rückwärts fahren, damit das Müllauto vorbeikommt. Für Fahrradfahrer ist hier kein Platz mehr.

„Wir brauchen jetzt eine Lösung. Die Baustelle in der Beethovenstraße ist bis Ende des Jahres“, sagt Grammann. Die JUS werde für die Stadtvertretersitzung am 26. April daher eine Beschlussvorlage für einen temporären Fußgängerüberweg in der Severinstraße einbringen. Geprüft und angeordnet werden soll, ob temporär während der Bauzeit eine mobile Fußgängerampel oder zumindest ein Fußgängerüberweg in der Mitte zwischen Mollistraße und Am Kamp angeordnet und vom Bauträger der Brückensanierung eingerichtet werden kann.

Von Anja Levien