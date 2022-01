Perspektivwechsel auf die Baustellen in der Region Bad Doberan. Motorschirmflieger Manfred Sander hat die Neubauten, die entstehenden Wohngebiete und die Straßensanierung in Satow, Kröpelin, Retschow und Rakow mit der Kamera festgehalten. Hier zeigen wir die Fotos.

Aus der Vogelperspektive sehen Bauprojekte in der Region ganz anders aus – wie das Servicecenter in Heiligendamm (l.) oder die Bahnhofsstraße in Kröpelin. Quelle: Manfred Sander