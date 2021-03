Kühlungsborn

Das Beachvolleyballturnier im Sommer in Kühlungsborn hat schon lange Tradition und zieht Tausende Zuschauer an. Für die Organisation soll künftig die Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH (TFK) in Kühlungsborn federführend zuständig sein. Bisher hatte das ehrenamtlich der Beachvolleyballverein übernommen.

Der Wunsch für die Veränderung kam vom Verein selbst. Er hatte darum gebeten, die Organisation und die technische Vorbereitung an die TFK und damit in städtische Hände übergeben zu dürfen. „Das hat nicht nur etwas mit der Absicherung der Kosten zu tun, sondern es geht auch darum, den Verein generell zu entlasten. Dessen Mitglieder haben seit Jahren fast jeden Sommer ihren Urlaub geopfert, um das Turniergelände und den Center-Court für das Turnier aufzubauen“, berichtet Annelie Schmidt (UWG), stellvertretende Vorsitzende des Tourismus- und Kulturausschusses, der jüngst darüber beraten hat.

„Wir schätzen die Arbeit der Volleyballer, die sie in den vergangenen Jahren ehrenamtlich geleistet haben, sehr. Immerhin haben sie für unsere Gäste und die Kühlungsborner jeden Sommer ein tolles Event auf die Beine gestellt. Deshalb sind wir der Bitte des Vereins auch gern nachgekommen. Alle Ausschussmitglieder haben dafür plädiert, dass die TFK, die bisher schon ein Partner war, dabei mehr Verantwortung übernimmt. Der Verein wird sich rund um das Turnier vor allem in sportlicher Hinsicht weiter einbringen. Auch dafür sind wir sehr dankbar“, sagt die stellvertretende Ausschussvorsitzende.

Der Ausschuss hat sich zudem dafür ausgesprochen, dass die German Beach Tour vom 16. bis 18. Juli im Ostseebad Station machen kann – sofern es keine Einschränkungen durch die Corona-Pandemie gebe. „Wir bekennen uns zu diesem tollen Turnier und seiner langen Tradition in unserem Ostseebad“, so Schmidt.

Weitere Gremien müssen noch entscheiden

TFK-Geschäftsführer Ulrich Langer betont, dass es auch für ihn und sein Team wichtig sei, dieses Event im Ostseebad zu erhalten – auch über den kommenden Sommer hinaus. Allerdings verweist er darauf, dass Beschlüsse des Tourismusausschusses nicht bindend sind und noch die Entscheidungen weiterer politischer Gremien abzuwarten sind. Langer betont aber: „Wir haben das Beachvolleyballturnier auch in der Vergangenheit schon finanziell und organisatorisch unterstützt. Das Event war immer auch ein Erfolg vereinter Kräfte in Kühlungsborn. Jetzt gilt es, diese Kräfte erneut zu bündeln. Die Manpower, die der Verein bisher zum Aufbau der Turnieranlage eingebracht hat, gilt es, jetzt zu ersetzen. Der städtische Bauhof allein wird das nicht leisten können. Das bedeutet, dass wir höhere Kosten für externe Dienstleister einplanen müssen.“

Weiter erklärt Langer, dass er das Beachturnier weiterhin als große Gemeinschaftsaufgabe sehe. Auch in allen vertraglichen Belangen würde die TFK dann die Verantwortung übernehmen. Mit dem Veranstalter der German Beach Tour, dem deutschen Beachvolleyballverband, werde man direkt verhandeln, da dieses Mal keine Agentur dazwischen stehe.

Kombi mit Open Air in Zukunft denkbar

Langer hält es auch für möglich, dass Zuschauertribünen, die für das Turnier am Strand aufgebaut sind, in Zukunft wieder für zeitnah stattfindende Konzerte genutzt werden könnten. Erstmals getestet wurde diese Variante beim Ostsee Open Air im August 2018. „Aber solche großen Konzerte brauchen einen langen Vorlauf. In diesem Jahr sehe ich diese Möglichkeit deshalb eher nicht. Aber für kommende Jahre kann das eine Option sein“, meint der TFK-Chef.

Event mit großem medialen Interesse

Erleichtert äußert sich auch Oliver Brünnich, der Vorsitzende des Beachvolleyballvereins Kühlungsborn, über das Signal aus der Politik: „Aus Gesprächen im Vorfeld weiß ich, dass die Stadtvertreter und Bürgermeister Rüdiger Kozian hinter uns stehen und dass sie sehr interessiert sind, das Beachvolleyballturnier weiter in Kühlungsborn zu halten.“ Weiter erklärt er: „Dass die TFK fortan die Regie übernimmt, haben wir selbst so gewollt. Das Turnier hat sich mittlerweile zu einem Event mit großem medialen Interesse entwickelt. Mit der Qualität des Turniers sind im Lauf der Jahre aber auch die Anforderungen an die Beschaffenheit der Anlage sowie an die Organisation vor Ort gewachsen. Deshalb ist es richtig, die Verantwortung jetzt in professionelle Hände zu legen.“

Schon in den frühen 1990er-Jahren hatten die Kühlungsborner Volleyballer um Oliver Brünnich und Norbert Wendt die ersten großen Beachturniere am Ostseestrand organisiert. Gemeinsam mit Unterstützern aus der Stadt, der Region und externen Partnern ist es dem Verein im Lauf der Zeit gelungen, erstklassigen Beachvolleyball als wiederkehrendes Sommer-Highlight im Ostseebad zu etablieren. Deshalb wird das Turnier auch weiterhin eine Herzensangelegenheit der Vereinsmitglieder bleiben. „Natürlich werden wir weiter unseren Beitrag leisten und gern mit Rat und Tat zur Seite stehen“, so Brünnich abschließend.

Von Rolf Barkhorn