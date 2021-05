„Bedrohliche Lage“: Bauernverband Bad Doberan schlägt Alarm

Bad Doberan

Über die aktuelle Situation der von der Corona-Krise betroffenen Landwirtschaft im Bereich des regionalen Bauernverbandes Bad Doberan sprach die OSTSEE-ZEITUNG mit dessen Vorsitzenden Volker Bredenkamp.

Herr Bredenkamp, lassen Sie uns gleich einmal über das Wetter reden. Wie zufrieden sind Sie mit dem, was Petrus gegenwärtig zu bieten hat?

Volker Bredenkamp (58): Der April war viel zu kalt, was aber auch dazu führte, dass es zu keiner nennenswerten Verdunstung kam. Die Kulturen, die wir im Herbst bereits unter guten Bedingungen einbringen konnten, haben sich dadurch gut entwickeln können. Das setzt sich bis jetzt fort. „Mai kühl und nass, füllt dem Bauern Scheun’ und Fass“ ist eine Bauernregel, die jeder kennt. Und wie es bis jetzt aussieht, trifft sie in diesem Jahr vor allem auf das Wintergetreide zu, das voll im Saft steht. Die Sommerung hat es dagegen schwerer. Die Kälte im April und zu wenig Niederschlag machen ihr zu schaffen. Doch wenn das Wetter so bleibt, wie es augenblicklich ist, werden die Pflanzen ihren Vegetationsrückstand bald aufgeholt haben.

Können Sie den Bauernverband Bad Doberan etwas näher vorstellen?

Das Verbandsgebiet erstreckt sich von Alt Bukow bis hinter Tessin, von Elmenhorst bis kurz hinter Schwaan. Gegenwärtig haben wir rund 140 Mitglieder. Darunter sind mehr als 90 im Haupt- und rund 20 im Nebenerwerb. Der Verband unterstützt seine Mitglieder unentgeltlich bei der Antragstellung zum Beispiel für Beihilfen, hilft bei Problemen mit Ämtern und Behörden und organisiert eine Winterakademie. Mit Veranstaltungen wie dem Leistungspflügen oder dem -melken fördern wir den Zusammenhalt in unserem Verband.

Aktuell macht Corona auch den Bauern der Region sehr zu schaffen. Wie ist die Lage?

Vor allem für die Tierproduzenten ist sie sehr bedrohlich. Schon dadurch, dass Hotels und Gaststätten geschlossen sind und sich die Grillsaison verzögert, ist der Fleischbedarf stark gefallen. Daher sind die Erlöse, die aus dem Verkauf an den Großhandel erzielt werden, stark gesunken. Besonders bei Schweinefleisch ist der Erzeugerpreis pro Kilogramm von zwei Euro im vergangenen Jahr auf aktuell 1,42 Euro gefallen. Dafür lässt sich nicht mehr gewinnbringend produzieren. Dadurch, dass den Landwirten nicht mehr alle Tiere abgenommen werden, verschärft sich die Situation. Die Schweine bleiben im Stall, nehmen weiter zu und haben dadurch nicht mehr das geforderte Schlachtgewicht. Den Milchproduzenten machen die stark gesunkenen Milchpreise zu schaffen. Viele von ihnen haben deshalb ihren Betrieb aufgegeben. Große Sorgen bereitet diesen Landwirten auch die Tatsache, dass das Futter sehr teuer geworden ist. Was natürlich für die Ackerbauern wiederum sehr gut ist. Allerdings sind auch die Kartoffelproduzenten von der Pandemie schwer getroffen, weil angesichts der Lage in der Gastronomie kaum noch Pommes Frites konsumiert werden.

Die Nachfrage nach immer mehr Produkten aus nachhaltiger ökologischer Landwirtschaft wird stetig größer. Wie reagiert Ihr Verband darauf?

Der Bauernverband ist natürlich sowohl für die konventionell als auch die ökologisch wirtschaftenden Betriebe da und kümmert sich unabhängig von ihrer Größe um deren Belange. Es ist aber offensichtlich, dass es den starken Trend zu einer ökologisch dominierten Landwirtschaft gibt. Das gilt für alle landwirtschaftlichen Betriebe. Gründe dafür sind entsprechende Verbraucherwünsche, Forderungen der Politik und Notwendigkeiten des Umweltschutzes. Betriebe, die diese Umstellung vollziehen, brauchen Unterstützung. Wir begrüßen es, dass diese Umstellung vonseiten der Politik finanziell unterstützt wird.

Es sind inzwischen etliche Landwirte, die dem Wunsch nach mehr Bioprodukten nachkommen. Welche Beispiele können Sie dafür für Ihren Zuständigkeitsbereich anführen?

Vor allem der Trend zur Direktvermarktung nimmt stark zu. Bei der Fahrt durch die Dörfer begegnen uns immer mehr Hofläden. In ihnen wird von der Kartoffel über Gemüse bis zu Fleisch und Wurst alles angeboten, was auf dem eigenen Hof oder bei Partnern ökologisch produziert wird. Der Weg vom Produzenten zum Verbraucher verkürzt sich so wesentlich. Das ist ein zukunftsfähiges Direktvermarktungsmodell! Allerdings sind die Produkte oft auch preisintensiver, was nach meiner Erfahrung auch in Kauf genommen wird. Beispiele sind hier für mich das Gut Vorder Bollhagen, der Hofladen Stäbelow, die Landfleischerei Wiechmann in Pankelow oder der Hofladen Kühlungsborn-West. Und ich möchte an dieser Stelle schon einmal darauf hinweisen, dass auch der Hof Bredenkamp bei Kühlungsborn im kommenden Jahr einen Hofladen eröffnen wird. Dort wollen wir sowohl frische Ware anbieten als auch dem Gast die Möglichkeit bieten, die Arbeit auf dem Bauernhof kennenzulernen.

Ihr Verband hätte ja gern am 29. und 30. Mai wieder zum Tag des offenen Hofes eingeladen. Doch daraus wird wegen Corona auch diesmal nichts. Fällt dieses beliebte Event deshalb völlig ins Wasser?

Wir geben in diesem Jahr Interessenten die Gelegenheit, Höfe per Internet zu besuchen und so mit den Landwirten ins Gespräch zu kommen. Dazu stellen viele Betriebe Videos ins Netz, mit denen sie sich dem Publikum präsentieren. Der Kontakt zu den Leuten ist uns besonders in diesen Zeiten sehr wichtig. Wir haben nämlich festgestellt, dass zwar oft über uns Bauern, aber leider zu wenig mit uns geredet wird. Dabei gibt es nichts, was sich nicht erklären ließe. Sei es die Tierhaltung, seien es Fragen der Bodenfruchtbarkeit oder der erneuerbaren Energien.

Von Werner Geske