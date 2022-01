Beirat für Menschen mit Behinderung: Großes Engagement in Bad Doberan

Bad Doberan

Ein ebener Gehweg, eine geneigte Ebene für Rollstuhlfahrer zu den Haustüren im Wohnblock an der Thünenstraße und eine gut ausgebildete Tastkante: Wilfried Kändler ist mit dem neuen Gehweg in der Thünenstraße zufrieden. Er ist im Vorstand des Beirats für Menschen mit Behinderung in der Stadt Bad Doberan. Das Gremium hat an der Planung der Thünenstraße mitgewirkt. Und nicht nur hier waren die Beiratsmitglieder in den vergangenen drei Jahren aktiv.

Ob das Haltestellenkonzept für den Citybus, den Bau einer öffentlichen Toilette in der neuen Touristinformation in der Mollistraße, die Sanierung der Parkanlage Kamp oder die Pläne für den Heilwald – bei insgesamt 47 Projekten hat sich der Beirat für Menschen mit Behinderung eingebracht und damit der Stadt auch viel Geld gespart. „Es ist optimal, wenn im Vorfeld der Planung schon Ideen kommen. Die müsste sonst der Planer mitentwickeln. Das sind viele Stunden, die wir an Planungskosten sparen“, so Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos). Die Thünenstraße wäre ohne den Beirat vielleicht so nicht entstanden.

Beirat ist Beratungsorgan

In diesem Jahr wird der Beirat neu gewählt. Interessierte sind aufgerufen, sich aktiv bei der Bewältigung anstehender Aufgaben mitzuwirken. „Der Beirat versteht sich als Beratungsorgan. Er vermittelt die vielfältigen Interessen und Belange der Behinderten gegenüber der demokratischen Öffentlichkeit. Das heißt, er erarbeitet Hinweise an den Bürgermeister, die Stadtvertretung und ihre Ausschüsse. Schwerpunkt unserer Tätigkeit bislang war vor allem das Baugeschehen mit dem Ziel der Vermeidung beziehungsweise Verhinderung von Barrieren“, erläutert Wilfried Kändler. Die Mitglieder sind unter anderem in Behindertengebietsgruppen und anderen sozialen Einrichtungen organisiert. „Wir würden uns über eine Verstärkung durch eine Fachkraft für Inklusion (Schule/Kita) und einen Architekten/Planer freuen“, sagt Wilfried Kändler, der weiter aktiv im Beirat bleiben möchte.

Der Beirat für Menschen mit Behinderung der Stadt Bad Doberan kann laut Hauptsatzung Einfluss auf alle Beschlüsse der Stadtvertreterversammlung nehmen, die in irgendeiner Weise das Leben und die Interessen von Menschen mit Behinderung tangieren. Der Beirat berät die Entscheidungsträger der Stadt und die Fachbereiche in allen Angelegenheiten, die den behinderten Einwohner betreffen, mit dem Ziel der Teilnahme am gesellschaftlichen Leben. Außerdem versteht er sich als direkter Ansprechpartner für alle Menschen mit Behinderung und deren Angehörige.

Sozialberatung in Zukunft geplant

„Der Beirat soll auch eine Sozialberatung machen“, kündigt Jochen Arenz an. Wer Fragen habe, wie man beispielsweise einen Schwerbehindertenausweis beantragt oder wer den Wunsch nach einem Lift im Treppenhaus hat, der soll beim Beirat einen Ansprechpartner finden, der vermitteln oder Hilfe anbieten kann. „Wir wollen eine Orientierung geben“, sagt Wilfried Kändler.

Neben ihm engagieren sich auch Monika Zeidler und Martin Dujat im Vorstand des Beirats. Insgesamt besteht dieser aus 15 Mitgliedern. „Wir wollen eine Brücke schaffen zwischen städtischen und privaten Investoren“, sagt Marin Dujat. So sollte beispielsweise ein Blindenleitsystem im städtischen Bereich nicht auf einem Supermarkt-Platz enden, nur weil dieser in privatem Besitz ist.

Der Kamp in Bad Doberan nach der Sanierung. Einige Restarbeiten finden noch statt. Der Beirat für Menschen mit Behinderung war an der Planung beteiligt. Quelle: Lennart Plottke

In Zusammenarbeit mit der Stadt habe das Gremium gute Erfahrungen gesammelt. „Man hat ein offenes Ohr, wir werden mit Daten versorgt und bewusst mit einbezogen“, so Dujat. So sei beispielsweise auch durch den Beirat darauf aufmerksam gemacht worden, dass die behindertengerechte Toilette im Kornhaus nicht öffentlich ist. Jetzt übernimmt laut Bürgermeister Arenz die Stadt die Reinigung der WC-Anlage, die von der Öffentlichkeit genutzt werden kann. „Wir werden nicht die ganze Welt verändern, aber ein Stück“, sagt Marin Dujat.

Wahl Beirat Menschen mit Behinderung Der Beirat für Menschen mit Behinderung besteht seit Dezember 2018. In diesem Jahr wird das Gremium neu gewählt. Interessierte und selbst behinderte Menschen, die in Bad Doberan mit Hauptwohnsitz gemeldet sind und einen Grad der Behinderung von mindestens 50 durch Schwerbehindertenausweis oder Feststellungsbescheid nachweisen, können sich als Kandidaten aufstellen lassen. Diese melden sich bitte bis 28. Februar bei Bürgermeister Jochen Arenz per Mail an j.arenz@stadt-dbr.de. Der Bewerbung zur Kandidatur ist eine Kopie des Schwerbehindertenausweises beziehungsweise Feststellungsbescheides beizufügen.

Der Beirat ist politisch, in Hinsicht auf Verbände und konfessionell unabhängig. Bei genügend Bewerbungen besteht er aus Menschen mit Körperbehinderung, Hörbehinderten und gehörlosen Menschen, Sehbehinderten und blinden Menschen, geistig behinderten Menschen, Senioren mit Behinderung ab 60 Jahren, Kindern und Jugendlichen mit Behinderung vertreten durch die Eltern und Menschen, die aufgrund chronischer Krankheit behindert sind.

Von Anja Levien